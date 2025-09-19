La Justicia no resolvió el reemplazo de Pablo López y podría asumir en diciembre

El concejal Gustavo Farquharson explicó en El Acople que la renuncia de Pablo López no fue aceptada para habilitar un proceso de juicio político y que su reemplazo depende de la resolución judicial.

El concejal Gustavo Farquharson confirmó en El Acople que la situación de Pablo Emmanuel López sigue sin definirse en el Concejo Deliberante, ya que la justicia aún no resolvió el recurso de amparo presentado por el exedil.

“Rechazamos la renuncia para poder iniciar el juicio político y se lo excluyó del cuerpo”, afirmó Farquharson, quien explicó que López impugnó esa decisión en sede judicial.

El edil sostuvo que “no se puede nombrar un reemplazo mientras la justicia no emita un dictamen” y subrayó que será ese poder el que defina si corresponde inhabilitarlo para ejercer cargos públicos.

Consultado sobre el futuro inmediato, Farquharson indicó: “El 10 de diciembre será una decisión personal de él, nosotros no podemos impedir que asuma”. Agregó que el nuevo cuerpo legislativo que se conforme a fin de año deberá resolver cómo continúa la situación de López.

