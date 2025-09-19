La Justicia no resolvió el reemplazo de Pablo López y podría asumir en diciembre

Guaymás llamó a los argentinos a “volver a Perón”
El dirigente sindical instó a retomar políticas industriales y sociales que garanticen empleo, educación y bienestar para todos los argentinos.
El concejal Gustavo Farquharson explicó en El Acople que la renuncia de Pablo López no fue aceptada para habilitar un proceso de juicio político y que su reemplazo depende de la resolución judicial.
El concejal Gustavo Farquharson confirmó en El Acople que la situación de Pablo Emmanuel López sigue sin definirse en el Concejo Deliberante, ya que la justicia aún no resolvió el recurso de amparo presentado por el exedil.
“Rechazamos la renuncia para poder iniciar el juicio político y se lo excluyó del cuerpo”, afirmó Farquharson, quien explicó que López impugnó esa decisión en sede judicial.
El edil sostuvo que “no se puede nombrar un reemplazo mientras la justicia no emita un dictamen” y subrayó que será ese poder el que defina si corresponde inhabilitarlo para ejercer cargos públicos.
Consultado sobre el futuro inmediato, Farquharson indicó: “El 10 de diciembre será una decisión personal de él, nosotros no podemos impedir que asuma”. Agregó que el nuevo cuerpo legislativo que se conforme a fin de año deberá resolver cómo continúa la situación de López.
La ausencia del legislador salteño generó un fuerte debate sobre su compromiso con el federalismo y la defensa de los intereses de la provincia.
Los datos surgen de los propios registros provinciales.
El concejal Gustavo Farquharson sostuvo en El Acople que el informe del Tribunal de Cuentas confirmó irregularidades en la gestión de Bettina Romero y que la justicia podría avanzar con sanciones administrativas.
El ex asesor en comunicación digital de La Libertad Avanza reveló que Diego Spagnuolo le había informado al Presidente sobre las maniobras con la droguería Suizo Argentina.
El gobernador bonaerense reunirá a los 82 intendentes y a los sectores de Fuerza Patria para planificar la estrategia electoral de cara al 26 de octubre y unificar criterios tras los comicios provinciales.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Los gremios del PAMI resolvieron un plan de lucha con quites de colaboración en todo el país, en reclamo de paritarias y salarios dignos.
Esta enfermedad se transmite a otros canes y a las personas por la picadura de flebótomos infectados con el parásito. Salud Pública informa también la situación con respeto a otras enfermedades.
El proyecto aprobado en Diputados fue modificado en lo que refiere a la autoridad de aplicación, concurrencias, renuncias, penalidades y títulos de especialista. El proyecto, aprobado, vuelve a Diputados en revisión.
El Gobernador de Salta se reunió con los directivos de Ganfeng Lithium, quienes presentaron un nuevo proyecto de inversión en Pozuelos–Pastos Grandes. “Este anuncio reafirma a Salta como protagonista del desarrollo del litio en la Argentina y en el mundo”, dijo.