“El verdadero peronismo en Salta pasa por Sergio Leavy” sostuvo Cartuccia

Guaymás llamó a los argentinos a “volver a Perón”
El dirigente sindical instó a retomar políticas industriales y sociales que garanticen empleo, educación y bienestar para todos los argentinos.
La candidata a senadora advirtió que el oficialismo local no garantiza oposición al presidente y planteó que la elección será entre ajuste y recorte o la defensa de los derechos conquistados.
En El Acople, la diputada provincial y candidata a senadora nacional por el Partido de la Victoria, Laura Cartuccia, aseguró que las próximas elecciones serán un “partido de grandes ligas” donde no habrá espacio para partidos provinciales y se definirá el rumbo del país.
“Es como un Boca-River: esta elección de medio término se va a polarizar y no habrá lugar para fuerzas locales como Gimnasia y Tiro, Central Norte o Juventud Antoniana. Es de grandes ligas”, afirmó.
Cartuccia sostuvo que el verdadero peronismo en Salta “pasa por el Partido de la Victoria y por la figura de Sergio Leavy”, y remarcó que su espacio es el único que representa las banderas históricas del movimiento.
En ese marco, lanzó duras críticas contra el exgobernador Juan Manuel Urtubey y apuntó contra candidatos de la lista oficialista: “No tengo la certeza de que vayan a votar en contra del proyecto de Milei. De hecho, quien encabeza esa lista fue funcionaria de Milei (Flavia Royón) y de Massa, y es responsable de que durante mucho tiempo no tuviéramos combustible”.
Finalmente, la candidata planteó que en octubre los argentinos deberán optar entre “el modelo de Milei, de motosierra, vetos y discursos vacíos”, o la propuesta que ella defiende: “Un país con educación, salud pública, obra pública y la defensa de los derechos conquistados en las últimas décadas”.
La ausencia del legislador salteño generó un fuerte debate sobre su compromiso con el federalismo y la defensa de los intereses de la provincia.
Los datos surgen de los propios registros provinciales.
El concejal Gustavo Farquharson explicó en El Acople que la renuncia de Pablo López no fue aceptada para habilitar un proceso de juicio político y que su reemplazo depende de la resolución judicial.
El concejal Gustavo Farquharson sostuvo en El Acople que el informe del Tribunal de Cuentas confirmó irregularidades en la gestión de Bettina Romero y que la justicia podría avanzar con sanciones administrativas.
El ex asesor en comunicación digital de La Libertad Avanza reveló que Diego Spagnuolo le había informado al Presidente sobre las maniobras con la droguería Suizo Argentina.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Los gremios del PAMI resolvieron un plan de lucha con quites de colaboración en todo el país, en reclamo de paritarias y salarios dignos.
Esta enfermedad se transmite a otros canes y a las personas por la picadura de flebótomos infectados con el parásito. Salud Pública informa también la situación con respeto a otras enfermedades.
El proyecto aprobado en Diputados fue modificado en lo que refiere a la autoridad de aplicación, concurrencias, renuncias, penalidades y títulos de especialista. El proyecto, aprobado, vuelve a Diputados en revisión.
El Gobernador de Salta se reunió con los directivos de Ganfeng Lithium, quienes presentaron un nuevo proyecto de inversión en Pozuelos–Pastos Grandes. “Este anuncio reafirma a Salta como protagonista del desarrollo del litio en la Argentina y en el mundo”, dijo.