“El verdadero peronismo en Salta pasa por Sergio Leavy” sostuvo Cartuccia

En El Acople, la diputada provincial y candidata a senadora nacional por el Partido de la Victoria, Laura Cartuccia, aseguró que las próximas elecciones serán un “partido de grandes ligas” donde no habrá espacio para partidos provinciales y se definirá el rumbo del país.

“Es como un Boca-River: esta elección de medio término se va a polarizar y no habrá lugar para fuerzas locales como Gimnasia y Tiro, Central Norte o Juventud Antoniana. Es de grandes ligas”, afirmó.

Cartuccia sostuvo que el verdadero peronismo en Salta “pasa por el Partido de la Victoria y por la figura de Sergio Leavy”, y remarcó que su espacio es el único que representa las banderas históricas del movimiento.

En ese marco, lanzó duras críticas contra el exgobernador Juan Manuel Urtubey y apuntó contra candidatos de la lista oficialista: “No tengo la certeza de que vayan a votar en contra del proyecto de Milei. De hecho, quien encabeza esa lista fue funcionaria de Milei (Flavia Royón) y de Massa, y es responsable de que durante mucho tiempo no tuviéramos combustible”.

Finalmente, la candidata planteó que en octubre los argentinos deberán optar entre “el modelo de Milei, de motosierra, vetos y discursos vacíos”, o la propuesta que ella defiende: “Un país con educación, salud pública, obra pública y la defensa de los derechos conquistados en las últimas décadas”.