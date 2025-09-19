Cerimedo declaró que Milei conocía presuntas coimas en ANDIS

Guaymás llamó a los argentinos a “volver a Perón”
Política19/09/2025
El levantamiento del secreto de sumario en la causa que investiga supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) permitió acceder a la declaración de Fernando Cerimedo ante el fiscal Franco Picardi. En su testimonio, el ex estratega en comunicación digital de La Libertad Avanza proporcionó detalles sobre su relación con Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, y reveló que este último le había informado al presidente Javier Milei sobre la presunta maniobra de corrupción.
En la declaración, Cerimedo expuso que Spagnuolo "siempre se quejaba por el sueldo", aludiendo a la falta de aumentos. Según el relato, el exfuncionario le contó sobre los primeros acercamientos con la droguería Suizo Argentina, propiedad de los hermanos Kovalivker, mencionada en los audios que se hicieron públicos y que son parte de la investigación.
El consultor detalló que Spagnuolo le reveló "que le habían puesto a alguien en el Programa Incluir Salud" y "no le habían dejado poner a nadie de su confianza".
"Esta persona era (Daniel) Garbellini, supuestamente, según él, era de la Suizo. A principios de mayo del 2024, me cuenta que en enero del 2024 se juntó con todas las droguerías para comunicar el nuevo sistema de cotizaciones, y me cuenta además que, en mayo, una de esas droguerías -sin que me diga cuál de ellas- le dijo que los había llamado la Suizo S.A. para decirles: ‘Ahora no es el 5, es el 8, porque el 3 va directo a Rosada’“, señaló Cerimedo ante Picardi.
Según la declaración, la misma droguería habría indicado que este esquema era gestionado por Lule Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia. Además, le mencionaron a Spagnuolo que este sistema de "comisiones" del 5% ya funcionaba desde la gestión de Pablo Atchabahian, quien dirigió la agencia entre 2018 y 2019. La fuente se habría mostrado decepcionada, ya que esperaba un cambio con la nueva administración.
Cerimedo relató que Spagnuolo intentó en varias ocasiones comunicarle la situación a Milei, pero no logró hacerlo. El exdirector de la ANDIS finalmente consiguió un encuentro privado con el mandatario en la residencia de Olivos. Tras ese encuentro, siempre según Cerimedo, Spagnuolo le confió que había logrado informarle al Presidente sobre la situación de corrupción. Según su relato, Milei se habría indignado. Spagnuolo le habría dicho al presidente que ya le había informado previamente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Dos meses después, tras la publicación de una nota en el diario Página 12 que vinculaba a la droguería Suizo con la familia Menem, Spagnuolo y Cerimedo sospecharon que la ministra Pettovello había filtrado la información. Al mismo tiempo, Spagnuolo le manifestó que Lule Menem creía que él y Cerimedo eran los responsables de la nota, por lo que este último le preguntó a qué se debía el problema con los Menem.
"Ahí me cuenta que (los Menem) se están choreando casi un palo por mes y me dice que creen que esa nota la operamos nosotros porque él se estaba quedando afuera" de la maniobra, señaló Cerimedo. Posteriormente, Spagnuolo le contó a Cerimedo que Lule Menem lo había excluido de la lista de invitados para la presentación del Presupuesto 2025 en el Congreso.
Con información de C5N
