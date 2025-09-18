Argentina venció a Francia en el tie-break y logró el pasaje a octavos de final del Mundial de voleibol

El conjunto de Marcelo Méndez venció 3-2 (28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12) a los europeos y consiguió la clasificación a la próxima llave, donde se medirá ante Italia, otra potencia.

Deportes18/09/2025

Luego de vencer a Corea del Sur, la Selección Argentina de Voley dio un verdadero golpe en el Mundial de Filipinas al derrotar y eliminar a Francia, bicampeón olímpico en tie break.

El combinado de Marcelo Méndez derrotó 3-2 a los franceses con parciales 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12. Finalizaron punteros en el Grupo C y espera por Italia en octavos de final. 

