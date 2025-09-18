Advierten que viajar a Salta puede costar más que ir a Brasil

El presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta, Juan Chibán, expresó preocupación por el costo de los pasajes aéreos hacia la provincia y alertó que hoy resulta más barato para un argentino viajar al exterior que vacacionar en el norte del país.

“Hoy un paquete a Río de Janeiro con vuelo y hotel se consigue por 500 dólares, mientras que un pasaje a Salta desde Buenos Aires puede costar 300 o 400 mil pesos, sin alojamiento. Algo no está funcionando”, señaló en declaraciones a Aries.

Chibán explicó que esta diferencia impacta en la competitividad del destino y pidió trabajar con Aerolíneas Argentinas y el Ministerio de Turismo para bajar tarifas y ampliar frecuencias. “Necesitamos conectividad competitiva porque estamos lejos de los principales centros emisivos de turistas”, remarcó.