Turismo en el Milagro: hubo movimiento, pero el consumo fue menor que otros años

El turismo salteño se ilusiona con las nuevas rutas aéreas a Florianópolis y Panamá
Desde la Cámara Hotelera y Gastronómica destacaron que las conexiones a Florianópolis y Panamá abren oportunidades para atraer visitantes extranjeros.
El presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta, Juan Chibán, reconoció que el Milagro dejó algo de alivio al sector, aunque la caída del consumo se hizo sentir en bares y confiterías del microcentro.
El presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta, Juan Chibán, analizó el impacto económico de las fiestas del Señor y la Virgen del Milagro en la provincia.
En declaraciones a Aries, señaló que si bien hubo gran presencia de fieles y peregrinos, “el consumo estuvo muy restringido” debido a la coyuntura económica. “Nunca hubo un lugar lleno en la Plaza 9 de Julio o en el microcentro, como ocurría otros años”, describió.
El dirigente explicó que el sector gastronómico tuvo un “pequeño alivio” gracias a las celebraciones, en especial con el buen clima que favoreció la ocupación de mesas al aire libre. “Fue como una Coca-Cola en el desierto, una inyección momentánea”, graficó.
Respecto a la hotelería, el balance fue más positivo: “La ocupación en Salta capital estuvo bastante bien y también en localidades cercanas como Coronel Moldes”, informó Chibán.
El presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta advirtió que los altos precios de los vuelos desalientan al turismo interno.
Fernando García Soria destacó la importancia de nuevos vuelos y promociones estratégicas para captar turistas de Brasil y otros mercados internacionales.
El mandatario riojano adelantó que se pondrá en marcha un programa de beneficios para quienes visiten la provincia, similar al plan nacional Previaje.
La directora de Turismo de Corrientes, Mercedes Alegre, brindó detalles de los trabajos realizados en Hotelga 2025, el evento anual del sector hotelero/gastronómico realizado hace pocos días en Buenos Aires
El presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta advirtió que el sector enfrenta fuerte presión por la caída del consumo y la fuga de turistas al exterior.
