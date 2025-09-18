Realizarán un taller microficción, microteatro y micronovela en la Biblioteca Provincial

El próximo jueves 25 del corriente, a las 18, se realizará en la Biblioteca Provincial ‘Dr. Victorino de la Plaza, ubicado en la esquina de avdas. Belgrano y Sarmiento, una charla sobre Microficción, Microteatro y Micronovela, a cargo del escritor Jorge Ortiz, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, filial San Martín, Buenos Aries.

En la oportunidad, el disertante abordará las particularidades que tiene el microrrelato, como género breve y sus posibilidades expresivas. Esta propuesta incluye herramientas y ejercicios de escritura de micronovela y microteatro.

La actividad es organizada por Micrósfera, grupo salteño de difusión de este género y cuenta con el auspicio de la Coordinación General de Bibliotecas y Archivos de Salta y la Secretaría de Cultura de la provincia. Está dirigida al público en general, la entrada es libre y gratuita.

Jorge Ortiz es profesor de Filosofía y teología. Licenciado en Educación. Ha publicado textos E-books y Audiolibros de microficciones. Ente ellos “Microficciones de la Pandemia y Otras Revelaciones” y “Lo pensaste alguna vez” de Editorial de Autores de Argentina; un Audiolibro del mismo contenido (editorial Bookynetic, México); ¿Dónde están los otros? con autores de 5 países publicado en Amazon; “La Microficción como recurso Educativo” de Editorial Guadalupe; “Leyendas Épicas de Kaminstan” de la Editorial Autores de Argentina; “Extrañas Miniaturas” en Amazon; la micronovela “Crónicas Paranormales I” y “Crónicas Paranormales II”; “Fantasmas” y “Cómo elaborar microficciones” de la editorial La Bisagra.

Dicta cursos en su aula virtual “Mundo Escritores” e integró varias antologías en Chile, España., Colombia, Canadá, Perú y en Argentina. Dirige la Antología de cuatro volúmenes “Cuentos para todos en 100 palabras” en papel y en e-book en Amazon. Su última publicación “El microteatro como recurso educativo” fue presentada en 2024 en el XII Congreso de Minificción, invitado por la Universidad de Puerto Rico. Actualmente tiene en edición “La microficción como recurso educativo II” y “Versos inspirados en Haikus”.