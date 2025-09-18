Campaña gratuita por dermatitis atópica en el Materno Infantil: más de 700 casos al año

La dermatitis atópica es una de las enfermedades crónicas de la piel más comunes en la infancia, aunque también puede afectar a adolescentes y adultos. Se trata de un trastorno multifactorial, donde influyen factores genéticos, ambientales y alérgicos.

En declaraciones a Aries, la doctora Paula Robredo, especialista en alergias del Hospital Público Materno Infantil, explicó que la patología se caracteriza por piel seca y picazón persistente (prurito). “A veces la piel se ve sana, pero sigue picando. En otros momentos aparecen brotes, lesiones e inflamación”, detalló.

El mayor riesgo surge cuando el paciente se rasca de forma reiterada, lo que puede provocar heridas y facilitar el ingreso de bacterias, aumentando las posibilidades de infecciones.

Robredo aclaró que no siempre los alimentos son el desencadenante, ya que cada caso debe evaluarse en forma particular en consultorio.

El hospital atiende más de 700 casos de dermatitis atópica por año, de los cuales la mayoría son leves. Sin embargo, la especialista recalcó la importancia de la consulta médica temprana para prevenir complicaciones.

“Es fundamental que los padres estén atentos a la piel de sus hijos. La dermatitis atópica no es solo una cuestión estética, sino un problema de salud que puede afectar la calidad de vida si no se trata”, subrayó Robredo.

La campaña de atención gratuita por dermatitis atópica, está destinada a niños y adolescentes de hasta 14 años. La iniciativa se enmarca en el Día Mundial de la Dermatitis Atópica, que se conmemora cada 14 de septiembre, y se extenderá hasta mañana viernes, de 8 a 11 horas.