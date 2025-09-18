El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, participó en la reunión mensual del Consejo Federal de Salud (COFESA). Uno de los temas principales fue la preparación para la próxima temporada de dengue 2025-2026.
Campaña gratuita por dermatitis atópica en el Materno Infantil: más de 700 casos al año
La doctora Paula Robredo, especialista en alergias, explicó cómo se manifiesta la dermatitis atópica, una enfermedad de la piel que afecta a niños y adultos y puede complicarse con infecciones.Salud18/09/2025Ivana Chañi
La dermatitis atópica es una de las enfermedades crónicas de la piel más comunes en la infancia, aunque también puede afectar a adolescentes y adultos. Se trata de un trastorno multifactorial, donde influyen factores genéticos, ambientales y alérgicos.
En declaraciones a Aries, la doctora Paula Robredo, especialista en alergias del Hospital Público Materno Infantil, explicó que la patología se caracteriza por piel seca y picazón persistente (prurito). “A veces la piel se ve sana, pero sigue picando. En otros momentos aparecen brotes, lesiones e inflamación”, detalló.
El mayor riesgo surge cuando el paciente se rasca de forma reiterada, lo que puede provocar heridas y facilitar el ingreso de bacterias, aumentando las posibilidades de infecciones.
Robredo aclaró que no siempre los alimentos son el desencadenante, ya que cada caso debe evaluarse en forma particular en consultorio.
El hospital atiende más de 700 casos de dermatitis atópica por año, de los cuales la mayoría son leves. Sin embargo, la especialista recalcó la importancia de la consulta médica temprana para prevenir complicaciones.
“Es fundamental que los padres estén atentos a la piel de sus hijos. La dermatitis atópica no es solo una cuestión estética, sino un problema de salud que puede afectar la calidad de vida si no se trata”, subrayó Robredo.
La campaña de atención gratuita por dermatitis atópica, está destinada a niños y adolescentes de hasta 14 años. La iniciativa se enmarca en el Día Mundial de la Dermatitis Atópica, que se conmemora cada 14 de septiembre, y se extenderá hasta mañana viernes, de 8 a 11 horas.
Paramédicos pidieron a los peregrinos hidratarse y protegerse del sol
En la víspera de la procesión, Aarón Tejerina recomendó consumir al menos dos litros de agua por día y atender a las señales de emergencia. Varias personas debieron ser asistidas por desvanecimientos.
Los servicios sanitarios de la capital y del interior mantendrán las guardias habituales para feriados, a fin de asegurar la cobertura a la población en todas las áreas operativas.
Mendoza: advierten por la naturalización de la violencia como forma de defensa
La psicóloga Alejandra Borla analizó el ataque de una adolescente contra su docente en Mendoza. Señaló que no se conocen aún las causas, pero advirtió que la violencia no puede justificarse como respuesta al conflicto.
Prevención del Suicidio: La iglesia alentó a “escuchar sin juzgar”
En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el párroco Martin Farfán, resaltó la importancia de escuchar y del apoyo profesional. “De diez personas que vienen a confesarse, ocho son para ser escuchadas y acompañadas", dijo.
Aumentaron las consultas por alergias estacionales: “El viento provoca que el polen se concentre”
La alergista Paula Robredo advirtió sobre la importancia de diferenciar alergias de otras patologías como el resfrío, brindó consejos de prevención frente al polen y llamó a evitar la automedicación.
