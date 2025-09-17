Causa Libra: Servini no seguirá al frente del caso y lo tomará otro juez

La causa donde se investiga la presunta estafa con la criptomoneda Libra, que involucra al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei, dejará de ser investigada por la jueza María Servini y fue derivada al juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Servini se declaró incompetente para seguir al frente de la causa y el juez Ariel Lijo resolvió que debe pasar a Martínez de Giorgi porque en su juzgado se investiga otro expediente similar, donde se denunció a Karina Milei por cobrar por reuniones con el Presidente. Ahora, el magistrado debe decidir si acepta el caso.

“Advirtiendo las medidas de prueba que fue desarrollando el Fiscal Federal, estimo que la situación varió y existe una mancomunidad probatoria (y de personas imputadas) que, a los fines de lograr una mejor administración de justicia y evitar un dispendio de jurisdiccional, exige la tramitación conjunta de ambos actuados”, sostuvo Lijo en su decisión.

Anteriormente, Martínez de Giorgi rechazó la conexidad de los expedientes, al sostener que deben investigarse por separado. Si el juez mantiene esta postura, la Cámara Federal deberá definir qué magistrado continuará con el caso.

Se espera que no haya cambios significativos en el rumbo de la causa, ya que el fiscal Eduardo Taiano seguirá al frente de la investigación.

Al inicio de la causa, Servini había rechazado un planteo de su colega de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien solicitó hacerse cargo del expediente argumentando que los hechos habrían ocurrido en la Quinta de Olivos, dentro de su jurisdicción, pero la jueza desestimó la solicitud y continuó con la investigación hasta la reciente decisión de Lijo.

Además de los hermanos Milei, la investigación incluye a Julian Peh y Hayden Mark Davis, vinculados a la creación y lanzamiento de Libra; Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, organizadores del evento Tech Forum; y Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores.