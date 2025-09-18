La medida deroga un artículo que permitía a las empresas quedarse con la diferencia de los aportes. Beneficiará a 1.800.000 personas.
Por unanimidad, se creó una comisión especial para investigar por el fentanilo contaminado
Hubo acuerdo transversal de todas las fuerzas políticas y se votó a mano alzada en la Cámara de Diputados.Argentina18/09/2025
Por unanimidad, la Cámara de Diputados creó ayer la comisión especial de investigación de la tragedia de fentanilo contaminado, luego de que La Libertad Avanza jugara durante semanas a dilatar su aprobación a través del presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz.
La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por Silvia Lospennato, ya había presionado para apurar la creación de la comisión investigadora, pero como el tema tenía giro a la comisión de Asuntos Constitucionales y su titular, Nicolás Mayoraz, no tenía intenciones de dictaminar, el tema quedó inconcluso.
El cálculo del oficialismo era que la oposición utilizaría la comisión investigadora como plataforma para castigar al Gobierno por el desguace de los organismos de control (INAME y ANMAT) y las fallas en los controles ocurridos durante la actual administración libertaria.
Regalarle ese escenario a la oposición en la antesala electoral, suponían en La Libertad Avanza, sería de una torpeza imperdonable y un tiro en el pie innecesario.
Sin embargo, Silvana Giudici (PRO), una de las primeras en ponerse al hombro el tema con un proyecto propio, trabajó en un anteproyecto junto a Victoria Tolosa Paz y diputados de otros bloques, y logró convencer al oficialismo de que se podía abordar la temática sin poner el acento en una gestión en particular.
El diputado nacional de Democracia para Siempre Pablo Juliano hizo hincapié en la necesidad de incorporar al debate a los familiares de las víctimas directas.
“La calamidad que tuvo que pasar esa gente hasta darse cuenta que su familiar falleció por contaminación de una ampolla contaminada es un infierno”, resaltó.
“Estas muertes fueron apareciendo de manera silenciosa y todavía no sabemos cuántas víctimas hay”, señaló el radical bonaerense.
Por su parte, Fabio Quetglas (UCR) recordó que “el caso del fentanilo es una tragedia que tomó estado público por su volumen, por su impacto”.
"Discutimos todo el tiempo el tamaño del Estado y nunca discutimos la calidad del Estado", subrayó el diputado radical.
A su turno, Mónica Fein (Encuentro Federal) dijo que era importante erigir una comisión investigadora porque “la ANMAT, organismo para garantizar la eficacia y seguridad de los medicamentos, no ha actuado correctamente en la supervisión de este laboratorio”.
“Ha actuado con déficit o tardanza. Queremos escuchar los procesos que se dieron para el control del laboratorio HLB Pharma y Ramallo”, apuntó la socialista santafesina.
Giudici, en tanto, expresó que es fundamental perseguir “la verdad hasta las últimas consecuencias para que los culpables vayan presos”.
“No es solo una crisis sanitaria sino que tiene puntos de contacto con el narcotráfico y vinculación con las acciones y omisiones de los gobiernos en sus distintas instancias”, señaló.
Tolosa Paz afirmó que "tragedias" como las del fentanilo contaminado son "evitables" en "países serios", donde "hay instituciones" y "una ANMAT que tiene fortaleza", lo cual no sucede "en la Argentina de (Javier) Milei y (Federico) Sturzenegger".
El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro dijo que “las más de 100 víctimas y sus familias merecen conocer la verdad y tener justicia por lo sucedido”.
“Con la investigación no solo debemos determinar responsabilidades, sino también garantizar que tragedias como esta no vuelvan a repetirse. La salud y la vida de las personas no admiten negligencias ni silencios”, siguió.
“Ahora la tarea es avanzar con seriedad, transparencia y celeridad. La Comisión tiene que ser un espacio de verdad y de control parlamentario que brinde respuestas claras”, concluyó el presidente de la Coalición Cívica.
Con información de Noticias Argentinas
El máximo responsable de controlar al Estado adelantó que modificó el organigrama.
ACV en Argentina: se creó un Foro para unificar protocolos y respuestas de emergenciaArgentina18/09/2025
El manejo eficiente del ACV exige componentes básicos, entre ellos, contar con protocolos estandarizados que unifiquen la respuesta en todo el territorio.
El Juzgado Federal 1 se declaró incompetente para seguir con la investigación y Ariel Lijo resolvió que debe continuar en manos de Marcelo Martínez de Giorgi. El magistrado debe decidir si acepta.
Caputo ratificó que el Banco Central intervendrá si el dólar toca el techo de la bandaArgentina17/09/2025
El ministro de Economía confirmó que el límite está en $1474 y aseguró que el Gobierno honrará todos los compromisos de deuda.
Milei anunció obras conjuntas con Paraguay, incluyendo un puente en Misión La PazArgentina17/09/2025
Según detalló, a nivel bilateral ambos países realizarán estudios para construir un puente entre las localidades de Misión La Paz y Pozo Hondo.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Milei anunció obras conjuntas con Paraguay, incluyendo un puente en Misión La PazArgentina17/09/2025
Según detalló, a nivel bilateral ambos países realizarán estudios para construir un puente entre las localidades de Misión La Paz y Pozo Hondo.
Urtubey acusó al Gobierno de usar "la plata de la SIDE en ataques políticos"
El candidato a senador acusó a la gestión Milei de priorizar la confrontación antes que resolver las necesidades de universidades, jubilados y provincias.
Mastantuono en el Real Madrid: “Quizás llegó demasiado pronto”, opinó Nene Carrizo
El periodista deportivo radicado en España analizó en Aries la adaptación del exRiver al Real Madrid. Sostuvo que un año más en el fútbol argentino le habría dado más rodaje antes del salto.
Los ediles señalaron la cantidad de obras “abandonadas” de la gestión Romero a partir de su derrota electoral en mayo de 2023. Sumaron los sobreprecios en las obras de Plaza 9 Julio y canal de Yrigoyen.