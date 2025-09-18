Se trata de una compañía estadounidense especialista en fracking.
El Gobierno busca sacarle la movilidad automática a las asignaciones familiares y a la AUH
El Presupuesto 2026 incluye la eliminación de tres artículos claves de la ley 27.160 y pasarían a tener incrementos discrecionales por parte del Ejecutivo.Argentina18/09/2025
Con el Presupuesto 2026, el Gobierno busca eliminar el mecanismo de actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares que paga la ANSES contemplada por la ley 27.160 de 2015.
“Derógase los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley N° 27.160”, indica el artículo 73 del proyecto oficial que envió el presidente Javier Milei al Congreso. Son tres artículos claves de la ley que dispone la movilidad automática de las asignaciones familiares tanto para el valor, los rangos y los topes de ingresos del grupo familiar para percibirlas.
Desde 2024, por DNU, las jubilaciones, asignaciones familiares y la AUH se actualizan de forma mensual en línea con el último dato disponible de inflación.
Si el Presupuesto es aprobado sin cambios por el Congreso, las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo pasarían a tener incrementos discrecionales por parte del Ejecutivo.
A principios de septiembre, la ANSES fijó un aumento de 1,9% en los topes de ingresos mensuales y las escalas para que los trabajadores con hijos cobren el salario familiar del sistema CUNA (ex SUAF). Así, corresponden a los empleados registrados que perciban hasta $2.359.258 bruto por mes y siempre que el ingreso total del hogar no supere los $4.718.516.
Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) señala: “Se observa que la función de Seguridad Social, que incluye las prestaciones previsionales y las asignaciones familiares tanto del régimen contributivo como del no contributivo, constituye el 56,4% del total presupuestado para la Administración Nacional en el próximo año”.
Que puede pasar con las asignaciones familiares ANSES en 2026
El Gobierno busca quitar el mecanismo de actualización automática de las asignaciones familiares y la AUH a través del Presupuesto 2026. Así, los siguientes beneficios pasarían a depender de incrementos discrecionales por parte del Ejecutivo:
Asignación Universal por Hijo (AUH);
Asignación por Embarazo (AUE);
Asignación por Maternidad;
Asignación Familiar por Prenatal;
Asignación Familiar por Nacimiento y Adopción;
Asignación Familiar por Hijo (AFH);
Ayuda Escolar Anual;
Asignación Familiar por Matrimonio;
Asignación Familiar por Cónyuge.
Según datos de Seguridad Social, el régimen de Asignaciones Familiares alcanzó a 9,4 millones de beneficiarios a mayo 2025. La Asignación Universal por Hijo (AUH) es la prestación con mayor cantidad de beneficiarios: 4,1 millones.
Con información de TN
El Gobierno aprobó más de $680 millones en compensaciones para colectivos del AMBAArgentina18/09/2025
El texto oficial detalla que las transferencias tienen como objetivo “garantizar la cobertura de costos operativos, preservar la integridad del sistema de transporte público y asegurar la accesibilidad del boleto para los usuarios”.
En medio de las derrotas del Gobierno en el Congreso, los bonos argentinos caen hasta 3%Argentina18/09/2025
Se renuevan las dudas sobre la continuidad del ajuste y los pagos de deuda luego de la intervención del Banco Central para contener el dólar.
La medida deroga un artículo que permitía a las empresas quedarse con la diferencia de los aportes. Beneficiará a 1.800.000 personas.
Por unanimidad, se creó una comisión especial para investigar por el fentanilo contaminadoArgentina18/09/2025
Hubo acuerdo transversal de todas las fuerzas políticas y se votó a mano alzada en la Cámara de Diputados.
El máximo responsable de controlar al Estado adelantó que modificó el organigrama.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Urtubey acusó al Gobierno de usar "la plata de la SIDE en ataques políticos"
El candidato a senador acusó a la gestión Milei de priorizar la confrontación antes que resolver las necesidades de universidades, jubilados y provincias.
Mastantuono en el Real Madrid: “Quizás llegó demasiado pronto”, opinó Nene Carrizo
El periodista deportivo radicado en España analizó en Aries la adaptación del exRiver al Real Madrid. Sostuvo que un año más en el fútbol argentino le habría dado más rodaje antes del salto.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó una nueva impugnación de la defensa y dejó firme la solicitud de desafuero del legislador, investigado por peculado de servicio y abuso de autoridad.
Los ediles señalaron la cantidad de obras “abandonadas” de la gestión Romero a partir de su derrota electoral en mayo de 2023. Sumaron los sobreprecios en las obras de Plaza 9 Julio y canal de Yrigoyen.