El Gobierno aprobó más de $680 millones en compensaciones para colectivos del AMBA
El Gobierno aprobó compensaciones tarifarias por más de $681 millones para las empresas de colectivos urbanos y suburbanos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Las liquidaciones que corresponden a los meses de febrero y marzo de 2024, fueron autorizadas por la Secretaría de Transporte, mediante las Resoluciones 58 y 59/2025 publicadas este jueves en el Boletín Oficial.
De esta manera, las firmas percibirán los desembolsos del Sistema Integrado de Automotor (SISTAU) y de los regímenes de Atributo Social y Boleto Integrado.
Las normativas informaron que las compensaciones de febrero de 2024 ascienden a $367.376.239,15, mientras que los de marzo llegan hasta $314.095.677,29, lo que totaliza más de $681 millones.
El texto oficial detalla que las transferencias tienen como objetivo “garantizar la cobertura de costos operativos, preservar la integridad del sistema de transporte público y asegurar la accesibilidad del boleto para los usuarios”.
Aunque se aclaró qje la asistencia es de carácter transitorio, el Gobierno reconoció que continúa siendo imprescindible en un escenario donde la tarifa cubre menos del 20% del valor real del pasaje en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El SISTAU y los programas complementarios, como el Atributo Social y el Boleto Integrado, son herramientas de financiamiento estatal que permiten mantener los niveles de servicio y garantizar descuentos en el transporte público para los sectores de menores recursos y los pasajeros que realizan combinaciones de viaje dentro de la red metropolitana.
La acreditación de los pagos se realizará dentro de los cinco días posteriores de la publicación de la norma por medio de la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios, que también se ocupará de informar las empresas beneficiarias en la web oficial.
Con información de Noticias Argentinas
