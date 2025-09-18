Prepagas: el Gobierno eliminó una norma y habrá reducción en las cuotas

El Gobierno nacional dispuso que los excedentes de los aportes que los trabajadores realizan para su cobertura de salud pasarán a reducir el monto de las cuotas mensuales, a partir de la derogación de un artículo de la Resolución 2400/2023 de la Superintendencia de Salud.

Dicha normativa, firmada por la gestión anterior, permitía que las empresas de medicina prepaga absorbieran esos fondos sin que impactaran en el servicio.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que "durante casi dos años, las prepagas se beneficiaron con miles de millones de pesos que correspondían a los afiliados". Según el funcionario, el artículo derogado "fue un favor que le hizo la gestión anterior a las prepagas a cambio de congelar la cuota en septiembre, octubre y noviembre de 2023, en plena campaña electoral".

"Ahora los excedentes serán de los trabajadores y no más de las prepagas", sentenció Adorni en su conferencia de prensa.

En la misma línea, el ministro de Salud, Mario Lugones, detalló en la red social X el mecanismo que quedará sin efecto: "Si un trabajador aportaba $120 y su plan cotizaba a $100, la diferencia se la quedaba la prepaga. Ahora, esos fondos vuelven a sus dueños".

Lugones, quien calificó la norma derogada como un "privilegio" y un "artículo oculto", agregó que a partir de ahora cada factura deberá detallar "de forma clara el subsidio automático que recibe cada afiliado, aplicado como descuento en la cuota".

"Durante casi dos años, 1.800.000 personas vieron cómo se les retuvieron miles de millones de pesos. Esa apropiación se termina", concluyó el ministro.

Con información de Noticias Argentinas