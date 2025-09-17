Los ediles señalaron la cantidad de obras “abandonadas” de la gestión Romero a partir de su derrota electoral en mayo de 2023. Sumaron los sobreprecios en las obras de Plaza 9 Julio y canal de Yrigoyen.
Este viernes se realizará una nueva edición de la Feria Potencia
Será desde el viernes 19 al domingo 21 de septiembre en el Centro de Convenciones. Contará con la participación de más de 1.100 emprendedores de toda la provincia, patio de comidas, juegos para niños y show en vivo. La entrada es libre y gratuita.Salta17/09/2025
Del 19 al 21 de septiembre, la Feria Potencia 2025 tendrá una nueva edición en el Centro de Convenciones de Salta. En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la directora de emprendedurismo, Virginia Storni, detalló que serán 1100 emprendedores, 400 del interior.
“La oferta es súper amplia, buscamos, primero lucir al emprendedor, su talento, y después que sea un evento para toda la familia. Potencia es una gran vidriera donde emprendedores de distintos lados de la provincia pueden venir y mostrar lo que hacen, pero detrás de cada producto hay una historia, una cultura, una creencia y hay una familia”, expresó.
Storni detalló que el corte de cinta oficial será el viernes 19 de septiembre a las 17 horas, y se podrá recorrer hasta las 22, mientras que el sábado y domingo el predio estará abierto de 10 a 22 horas.
“A diferencia de la edición anterior, el patio comida eran 86 puestos gastronómicos, ahora son 120 porque entendimos que la gente esperaba cuarenta minutos para comer y queremos dar un buen servicio. También tenemos una plaza blanda de juegos para niños que la ampliamos”, detalló.
Además recordó que habrá show de artistas en vivo, entre los que la participación –por primera vez- del Ballet Folklórico de la Provincia. “La entrada es libre y gratuita, el estacionamiento va a tener un bono contribución a la Fundación Hope, que trabaja acompañando y ayudando a las familias que tienen pacientes oncológicos pediátricos”, completó.
Será la séptima edición de Potencia, incluyendo las realizadas bajo el formato de Destino Potencia en distintas localidades del interior provincial. Storni señaló que el año pasado, en junio, la Feria recibió 455 visitas aproximadas con un impacto económico de 1500 millones de pesos.
Los ediles aprobaron la Cuenta e informaron que la Municipalidad capitalina utilizó fondos propios para su funcionamiento y que generó un superávit por 16.534 millones de pesos. Críticas a la gestión Romero.
El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que prevé la creación del manual como guía de trámites municipales. La intención es darle trazabilidad a los trámites digitales que se hagan en la comuna.
Cientos de salteños marcharon por calles céntricas contra el desfinanciamiento de la Educación y de la Salud. Prevén que los vetos presidenciales caerán finalmente en el Senado y pusieron el foco en el Presupuesto 2026.
La sustracción de equipos esenciales dejó fuera de funcionamiento un sistema clave para la gestión ambiental. Agrotécnica Fueguina expresó su preocupación y pidió mayor seguridad para evitar nuevos ataques.
Inauguraron una segunda sala de costura en la Fábrica Municipal y duplicaron la cantidad de máquinasSalta17/09/2025
El nuevo taller cuenta con siete máquinas de coser, que se suman a las ocho que funcionan en el primer taller. Están abiertos de lunes a viernes de 8 a 20, con turnos previo.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El Senado definió sesionar este jueves para rechazar el veto al reparto automático de ATNPolítica16/09/2025
El conglomerado anti libertario deberá reunir dos tercios. En caso de avanzar, la definición quedará en manos de Diputados. Además, el pleno de la Cámara alta intentará sancionar la denominada “Ley Nicolás”, entre otras iniciativas
Marcha Federal en Salta: la UNSa se suma a la protesta por financiamiento universitario
La Universidad Nacional de Salta se moviliza hoy en la Marcha Federal para protestar contra el veto a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.
La fecha fue establecida en honor a José Manuel Estrada, reconocido intelectual, político y educador argentino que falleció el 17 de septiembre de 1894.
Urtubey acusó al Gobierno de usar "la plata de la SIDE en ataques políticos"
El candidato a senador acusó a la gestión Milei de priorizar la confrontación antes que resolver las necesidades de universidades, jubilados y provincias.