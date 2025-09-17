Este viernes se realizará una nueva edición de la Feria Potencia

Del 19 al 21 de septiembre, la Feria Potencia 2025 tendrá una nueva edición en el Centro de Convenciones de Salta. En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la directora de emprendedurismo, Virginia Storni, detalló que serán 1100 emprendedores, 400 del interior.

“La oferta es súper amplia, buscamos, primero lucir al emprendedor, su talento, y después que sea un evento para toda la familia. Potencia es una gran vidriera donde emprendedores de distintos lados de la provincia pueden venir y mostrar lo que hacen, pero detrás de cada producto hay una historia, una cultura, una creencia y hay una familia”, expresó.

Storni detalló que el corte de cinta oficial será el viernes 19 de septiembre a las 17 horas, y se podrá recorrer hasta las 22, mientras que el sábado y domingo el predio estará abierto de 10 a 22 horas.

“A diferencia de la edición anterior, el patio comida eran 86 puestos gastronómicos, ahora son 120 porque entendimos que la gente esperaba cuarenta minutos para comer y queremos dar un buen servicio. También tenemos una plaza blanda de juegos para niños que la ampliamos”, detalló.

Además recordó que habrá show de artistas en vivo, entre los que la participación –por primera vez- del Ballet Folklórico de la Provincia. “La entrada es libre y gratuita, el estacionamiento va a tener un bono contribución a la Fundación Hope, que trabaja acompañando y ayudando a las familias que tienen pacientes oncológicos pediátricos”, completó.

Será la séptima edición de Potencia, incluyendo las realizadas bajo el formato de Destino Potencia en distintas localidades del interior provincial. Storni señaló que el año pasado, en junio, la Feria recibió 455 visitas aproximadas con un impacto económico de 1500 millones de pesos.