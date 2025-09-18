Se trata de una compañía estadounidense especialista en fracking.
En medio de las derrotas del Gobierno en el Congreso, los bonos argentinos caen hasta 3%
Se renuevan las dudas sobre la continuidad del ajuste y los pagos de deuda luego de la intervención del Banco Central para contener el dólar.Argentina18/09/2025
Luego de las derrotas del Gobierno en el Congreso, los bonos argentinos en dólares cayeron hasta 3% en el exterior. En la previa a la apertura del mercado, las acciones argentinas en Wall Street anotan mejoras de hasta 2% que encabeza los títulos de BBVA (2,58%).
Este jueves, la atención del mercado sigue puesta en el comportamiento del dólar, que en el segmento mayorista ayer operó en el máximo establecido por las bandas cambiarias que rigen desde mediados de abril.
En la jornada previa, la cotización cerró en $1474,50 y el Banco Central quedó habilitado a usar reservas para contener la divisa y vendió US$53 millones.
En tanto, el dólar oficial abre a $1485, para la venta en las pantallas del Banco Central. En el mercado paralelo, el dólar blue cotiza a $1490.
El Gobierno aprobó más de $680 millones en compensaciones para colectivos del AMBAArgentina18/09/2025
El texto oficial detalla que las transferencias tienen como objetivo “garantizar la cobertura de costos operativos, preservar la integridad del sistema de transporte público y asegurar la accesibilidad del boleto para los usuarios”.
El Gobierno busca sacarle la movilidad automática a las asignaciones familiares y a la AUHArgentina18/09/2025
El Presupuesto 2026 incluye la eliminación de tres artículos claves de la ley 27.160 y pasarían a tener incrementos discrecionales por parte del Ejecutivo.
La medida deroga un artículo que permitía a las empresas quedarse con la diferencia de los aportes. Beneficiará a 1.800.000 personas.
Por unanimidad, se creó una comisión especial para investigar por el fentanilo contaminadoArgentina18/09/2025
Hubo acuerdo transversal de todas las fuerzas políticas y se votó a mano alzada en la Cámara de Diputados.
El máximo responsable de controlar al Estado adelantó que modificó el organigrama.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Urtubey acusó al Gobierno de usar "la plata de la SIDE en ataques políticos"
El candidato a senador acusó a la gestión Milei de priorizar la confrontación antes que resolver las necesidades de universidades, jubilados y provincias.
Mastantuono en el Real Madrid: “Quizás llegó demasiado pronto”, opinó Nene Carrizo
El periodista deportivo radicado en España analizó en Aries la adaptación del exRiver al Real Madrid. Sostuvo que un año más en el fútbol argentino le habría dado más rodaje antes del salto.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó una nueva impugnación de la defensa y dejó firme la solicitud de desafuero del legislador, investigado por peculado de servicio y abuso de autoridad.
Los ediles señalaron la cantidad de obras “abandonadas” de la gestión Romero a partir de su derrota electoral en mayo de 2023. Sumaron los sobreprecios en las obras de Plaza 9 Julio y canal de Yrigoyen.