En medio de las derrotas del Gobierno en el Congreso, los bonos argentinos caen hasta 3%

Luego de las derrotas del Gobierno en el Congreso, los bonos argentinos en dólares cayeron hasta 3% en el exterior. En la previa a la apertura del mercado, las acciones argentinas en Wall Street anotan mejoras de hasta 2% que encabeza los títulos de BBVA (2,58%).

Este jueves, la atención del mercado sigue puesta en el comportamiento del dólar, que en el segmento mayorista ayer operó en el máximo establecido por las bandas cambiarias que rigen desde mediados de abril.

En la jornada previa, la cotización cerró en $1474,50 y el Banco Central quedó habilitado a usar reservas para contener la divisa y vendió US$53 millones.

En tanto, el dólar oficial abre a $1485, para la venta en las pantallas del Banco Central. En el mercado paralelo, el dólar blue cotiza a $1490.

