Calletti: “Vamos a votar contra el veto y en defensa de las universidades y del Garrahan”

El candidato a senador nacional sostuvo que Milei busca distraer la atención de la crisis con ataques personales y denunció una “violencia permanente”.
La diputada nacional por Salta ratificó en Aries que junto Pablo Outes y Yolanda Vega rechazará los vetos del presidente Javier Milei al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica del hospital Garrahan.Política17/09/2025Ivana Chañi
La Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave este miércoles al mediodía, en la que se buscará revertir los vetos del presidente Javier Milei a dos leyes centrales: el financiamiento de las universidades públicas y la emergencia pediátrica del hospital Garrahan.
La diputada nacional por Salta, Pamela Calletti (Innovación Federal), adelantó en Aries que mantendrá su voto en defensa de ambas iniciativas, al igual que sus pares salteños Pablo Outes y Yolanda Vega.
“Yo fui autora del proyecto de financiamiento universitario y lo voté siempre a favor. Soy docente universitaria y hoy, en el Día del Profesor, reafirmo mi compromiso con la educación pública superior y con la palabra empeñada. Vamos a votar en contra del veto”, expresó.
Respecto al hospital Garrahan, Calletti advirtió sobre la gravedad del recorte. “El Garrahan es el único hospital de alta complejidad pediátrica del país. Es la diferencia entre la vida y la muerte para miles de niños. En Salta hace tres semanas se vivió un hecho histórico: médicos del Garrahan volaron para salvar a un chico con un corazón artificial, algo inédito en la Argentina. Sin financiamiento, estos casos no podrán resolverse”, subrayó.
Calletti remarcó que la defensa de las universidades, de los jubilados, de las personas con discapacidad y de la salud pública “es innegociable”. Sin embargo, reconoció que la votación será ajustada. “Está muy finito el quórum, pero confío en que la mayoría de los diputados dimensionen la importancia de lo que está en juego”, concluyó.
