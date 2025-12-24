El Capítulo 2 del Presupuesto, que suscitaba grandes dudas dentro del espectro de los aliados, fue aprobado por 42 votos afirmativos , 28 negativos y solo dos abstenciones.
Ley de Inocencia Fiscal: Caputo anunció cambios en el sistema de multas y plazos
Tras los reclamos de profesionales del sector por las fuertes sanciones económicas del proyecto de Inocencia Fiscal, el ministro Luis Caputo confirmó que la ARCA (ex AFIP) no aplicará multas de forma inmediata.Política24/12/2025
El ministro de Economía, Luis Caputo, prometió introducir modificaciones en el capítulo de las multas tributarias incluidas en la Ley de Inocencia Fiscal que tiene media sanción de la Cámara de Diputados.
Según marcaron profesionales del sector, tal como la ley fue aprobada en la Cámara Baja generaba fuertes multas para quienes no cumplían con los plazos de presentación de la información.
Tras los reclamos públicos, Caputo volvió a utilizar las redes sociales para aclarar la situación, que fue recogida por Agencia Noticias Argentinas.
El ministro reconoció el desequilibrio y anunció una serie de modificaciones.
“Hablé con el equipo de ARCA y van a trabajar en la reglamentación de una solución que irá en el siguiente sentido", dijo y explicó:
En cuanto ocurra el vencimiento del plazo para presentar la DDJJ, en vez de intimar y aplicar la multa directamente, ARCA va a enviar un recordatorio por 10/15 dias hábiles.
- Una vez transcurrido ese plazo, recién ahí se va a intimar y aplicar la multa".
Caputo remarcó: “Lo importante es que ARCA va a merituar la cantidad de días de demora en la presentación, para aplicar una multa menor, según el caso, y de este modo poder distinguir los incumplimientos frecuentes, de aquellos ocasionales, y no aplicar automáticamente una medida inflexible”.
El ministro resalt que “es una alternativa que va a permitir el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin ahogar al sector privado".
Con información de Noticias Argentinas
La senadora salteña explicó los motivos de su respaldo al proyecto 2026, advirtió sobre la fragilidad de los supuestos macroeconómicos y reclamó previsibilidad, federalismo y una mejor implementación de las políticas públicas clave para el desarrollo y la educación.
La legisladora justicialista Cristina López protestó por el desalojo de una oficina de la Cámara alta y apuntó directamente a la vicepresidenta. Dijo que en el Senado reinan "el autoritarismo y el abuso de poder" y volvió a denunciar "tocamientos impúdicos".
En el inicio de la única sesión que el Senado tendrá en el mes de diciembre, asumió este viernes el rionegrino que cumplirá el mandato que por la minoría le corresponde a La Libertad Avanza en esa cámara.
El Gobierno busca acelerar la votación por capítulos para sancionar el proyecto antes de fin de año y evitar una nueva prórroga presupuestaria. La principal tensión está en el capítulo educativo, en el que descartan concesiones.
El plan de gastos que impulsa el Ejecutivo y la Ley de Inocencia Fiscal ya cuentan con media sanción de Diputados. La oposición quería que se trate artículo por artículo.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La justicia, bajo las órdenes del fiscal Gustavo Jadur, investiga el femicidio de Nadia Janet Sosa, quien habría sido atacada por su pareja, Franco Ismael Mancalla, antes de que este se suicidara.
Luciano Herrera, el delantero de 29 años que será adquirido por la “Lepra” a cambio de U$S 1 millón por el 80% del pase, el otro 20% restante seguirá siendo de Defensa y Justicia.
Una niña de 2 años, identificada como Isabelle Louise de Sousa Silva, falleció ahogada tras caer de cabeza en un balde con agua en el baño de su casa, en el estado brasileño de Piauí.