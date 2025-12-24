Sin menciones a Milei, Macri difundió su saludo por Navidad

En medio de las tensiones entre el PRO y La Libertad Avanza tras los nombramientos en la Auditoría General de la Nación (AGN), el expresidente Mauricio Macri difundió un saludo por Navidad y evitó nombrar a Javier Milei.

“Este año también tuvo momentos difíciles que nos obligaron a pensar, a revisar y a aprender. Y ese aprendizaje nos recordó algo central: los cambios profundos no se construyen sin obstáculos, y los equipos que creen en el cambio no se quiebran, se fortalecen”, dijo Macri en el video difundido.

El fundador del PRO destacó que la dedicación de su espacio no se limita a logros electorales, sino que apunta a respaldar a todos los argentinos que buscan un gobierno eficiente. “Ahí estuvimos, ahí estamos y ahí vamos a seguir: del lado del cambio, de la libertad y de quienes sueñan con un país mejor”, agregó en su mensaje.

“Cuando un año se termina, todos miramos para atrás. Recordamos lo que hicimos bien, lo que aprendimos y lo que nos tocó enfrentar. Y entendemos algo esencial: la política no es sólo ganar elecciones; es transformar la vida de la gente”, dijo el exmandatario.

En otro tramo del video, Macri defendió la gestión su espacio político: “En cada provincia y en cada ciudad donde gobernamos se confirmó una certeza: cuando el PRO gestiona, las cosas cambian. Porque gobernar es estar todos los días, escuchar, resolver y avanzar”.

“Que este fin de año nos encuentre unidos y orgullosos de lo que logramos, pero sobre todo mirando hacia adelante. Todo lo construido nos proyecta hacia un futuro más desafiante y lleno de oportunidades”, concluyó el mensaje de Macri.