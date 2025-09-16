A los 89 años, murió el actor Robert Redford

El carismático actor e impulsor del movimiento independiente de Sundance, que ganó el Oscar como director, falleció esta madrugada en su casa de Utah.

Sociedad16/09/2025

robert-redford-2

El actor Robert Redford murió a los 89 años este martes a la madrugada. El carismático actor e impulsor del movimiento independiente de Sundance, que ganó el Oscar como director, falleció esta madrugada en su casa de Utah.

La noticia fue confirmada en un comunicado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK y fue publicado por The New York Times. En el texto detalló que el Redford falleció mientras dormía en las montañas a las afueras de Provo, pero no especificó la causa.

Redford nació en Santa Mónica, California, el 18 de agosto de 1936. Hijo de un lechero y una ama de casa, supo conquistar el mundo con su carisma. De su padre heredó la pasión por el béisbol y otros deportes que, eventualmente, practicó con bastante aptitud. El tenis, el fútbol americano y la natación lo ayudaron a superar algunas secuelas leves de la polio que lo afectó de niño.

universidades-espanolas-siguen-Ranking-Shangai_EDIIMA20130815_0364_29Universidades: el CIN rechazó el Presupuesto 2026 y advirtió que "consolida el ajuste"

La frágil salud de su madre y la pérdida de un tío, durante la Segunda Guerra Mundial, marcaron sus primeros años, y luego de un paso por la universidad, becado gracias a su talento deportivo, decidió probar suerte lejos de su hogar y viajó a Europa, donde vivió varios años.

En París probó otras de sus habilidades, el dibujo y la pintura, con lo que se ganó la vida unos años. Luego vivió en Roma y Florencia, y también en Mallorca y en Málaga, siempre ganándose la vida con el dibujo hasta que sus ganas de actuar fueron más fuertes y regresó a los Estados Unidos.

Con información de Clarín

Te puede interesar
4616-turismo-durante-el-milagro-en-salta

Milagro Salteño: Cronograma de las peregrinaciones

Sociedad14/09/2025

Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.

lg

Rezo de la Novena del Señor y Virgen del Milagro: Día 9

Sociedad14/09/2025

En su primera versión la figura central de la Novena fue María Santísima del Milagro y se encuentra reproducida en un texto de toscano. La segunda versión salió en 1787 y la tercera en 1877. Estas tres ediciones tienen una característica que llama la atención y es que no figuran en ellas las oraciones que hoy se rezan al Señor del Milagro.

Lo más visto
4616-turismo-durante-el-milagro-en-salta

Milagro Salteño: Cronograma de las peregrinaciones

Sociedad14/09/2025

Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail