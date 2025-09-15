Marco Chediek fue denunciado por incitación a la violencia colectiva tras publicar en redes sociales amenazas contra Juan Grabois, Roberto Baradel, Rubén “El Pollo” Sobrero y Hugo Moyano.
Mascotas perdidas: una iniciativa digital busca ayudarlas en Salta
Pawsi, la app solidaria creada por desarrolladores salteños permite subir alertas de animales extraviados y colaborar con su regreso a casa.Sociedad15/09/2025Agustina Tolaba
Un joven desarrollador salteño, Diego Puzio, presentó una innovadora aplicación destinada a ayudar en la búsqueda de animales extraviados, una problemática que cada año se repite durante las jornadas del Milagro.
La iniciativa surgió en el marco de una convocatoria de la comunidad de desarrolladores EPS Salta, que buscaba soluciones digitales para acompañar la celebración. “Es increíble la cantidad de mascotas que se pierden, algunas incluso recorren varias localidades y luego no saben cómo regresar a sus hogares. Por eso pensamos en una herramienta sencilla y solidaria”, explicó por Aries Puzio.
La aplicación —actualmente en fase beta y disponible como página web— permite reportar mascotas perdidas, animales avistados, ofrecer adopciones e incluso publicar datos de veterinarias. Funciona con geolocalización y permite subir fotos junto a un formulario de alerta.
“Ya desde el primer día tuvimos varios avisos de animales encontrados en la plaza y hasta algunos puestos en adopción”, señaló el creador, que adelantó que en los próximos días la app estará disponible en Play Store, sin costo para los usuarios.
Puzio destacó que la herramienta fue desarrollada “con un carácter 100% solidario” y que tendrá alcance nacional e internacional, con filtros para toda la Argentina y disponibilidad en tres idiomas. Además, confirmó que ya tiene programada una reunión con la Asociación Protectora de Animales de Salta para sumar difusión y trabajo conjunto.
Los interesados pueden seguir las novedades en Instagram, en la cuenta @pawsi_app, donde se anunciará el lanzamiento oficial.
Trabajadores que trabajan en la futura estación de Plaza Venecia descubrieron piezas de bronce del siglo XV, ocultas en un jarrón, vinculadas a antiguos rituales de buena suerte en la construcción.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
En su primera versión la figura central de la Novena fue María Santísima del Milagro y se encuentra reproducida en un texto de toscano. La segunda versión salió en 1787 y la tercera en 1877. Estas tres ediciones tienen una característica que llama la atención y es que no figuran en ellas las oraciones que hoy se rezan al Señor del Milagro.
Peregrinación del Milagro 2025: Finalizó la asistencia en los nodos de Defensa CivilSociedad13/09/2025
Estos recursos permitieron prestar asistencia sanitaria a los peregrinos que lo requirieron. Se instalaron en El Maray, Puente Morales, dique La Ciénaga, Santa Rosa de Tástil y en Fuerte de Cobos.
Miles de niños de los Cuerpos Infantiles de Policía peregrinaron por octavo año consecutivoSociedad13/09/2025
Por octavo año consecutivo, se llevó a cabo la Peregrinación de los Cuerpos Infantiles de Policía de Salta, acompañados por sus familias, instructores y comunidad.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Triduo del Milagro en Salta 2025: tres días de fe y esperanza
El Triduo del Milagro en Salta se celebra del 13 al 15 de septiembre con miles de peregrinos, misas, procesiones y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.
Camino de fe: Salta celebra el Día Provincial del Peregrino
Cada 14 de septiembre se homenajea a los miles de fieles que recorren rutas y senderos para participar de la festividad del Milagro. La fecha fue instituida por ley.
Feriados de 2026: el Gobierno definió la nueva norma para los fines de semana largosArgentina14/09/2025
El Gobierno, a través del Decreto 614/2025, estableció nuevas reglas para feriados trasladables facultando a Jefatura de Gabinete a definir traslados.