Mascotas perdidas: una iniciativa digital busca ayudarlas en Salta

Un joven desarrollador salteño, Diego Puzio, presentó una innovadora aplicación destinada a ayudar en la búsqueda de animales extraviados, una problemática que cada año se repite durante las jornadas del Milagro.

La iniciativa surgió en el marco de una convocatoria de la comunidad de desarrolladores EPS Salta, que buscaba soluciones digitales para acompañar la celebración. “Es increíble la cantidad de mascotas que se pierden, algunas incluso recorren varias localidades y luego no saben cómo regresar a sus hogares. Por eso pensamos en una herramienta sencilla y solidaria”, explicó por Aries Puzio.

La aplicación —actualmente en fase beta y disponible como página web— permite reportar mascotas perdidas, animales avistados, ofrecer adopciones e incluso publicar datos de veterinarias. Funciona con geolocalización y permite subir fotos junto a un formulario de alerta.

“Ya desde el primer día tuvimos varios avisos de animales encontrados en la plaza y hasta algunos puestos en adopción”, señaló el creador, que adelantó que en los próximos días la app estará disponible en Play Store, sin costo para los usuarios.

Puzio destacó que la herramienta fue desarrollada “con un carácter 100% solidario” y que tendrá alcance nacional e internacional, con filtros para toda la Argentina y disponibilidad en tres idiomas. Además, confirmó que ya tiene programada una reunión con la Asociación Protectora de Animales de Salta para sumar difusión y trabajo conjunto.

Los interesados pueden seguir las novedades en Instagram, en la cuenta @pawsi_app, donde se anunciará el lanzamiento oficial.