Hallan medallas del papa Pablo II en excavaciones del metro de Roma

Trabajadores que realizaban excavaciones vinculadas a las obras del metro de Roma encontraron tres medallas de bronce con la efigie del papa Pablo II, datadas en el siglo XV. El hallazgo se produjo en Plaza Venecia, en el lugar donde se alzaba el Palazzeto Venezia, encargado en 1467 por el pontífice.

Las piezas estaban ocultas dentro de un pequeño jarrón y, según la superintendente especial de Roma, Daniela Porro, revelan una práctica de buen augurio asociada a la construcción en la época renacentista.

El Ministerio de Cultura informó que las medallas se exhibirán en la futura estación de metro de Plaza Venecia, cuya construcción forma parte de la línea C, uno de los proyectos de ingeniería más complejos de la capital italiana.

El arqueólogo Rodolfo Lanciani ya había documentado hallazgos similares a principios del siglo XX, cuando el palacio fue trasladado para permitir la creación de la actual plaza y del monumento a Víctor Manuel II.

Según los especialistas, ocultar objetos en los cimientos de edificios era un rito tradicional ligado a la edificación de palacios e iglesias. Además del valor histórico, el descubrimiento pone de relieve la profundidad de la estratificación arqueológica de Roma.

