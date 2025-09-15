Hallan medallas del papa Pablo II en excavaciones del metro de Roma

Mascotas perdidas: una iniciativa digital busca ayudarlas en Salta
Pawsi, la app solidaria creada por desarrolladores salteños permite subir alertas de animales extraviados y colaborar con su regreso a casa.
Trabajadores que trabajan en la futura estación de Plaza Venecia descubrieron piezas de bronce del siglo XV, ocultas en un jarrón, vinculadas a antiguos rituales de buena suerte en la construcción.Sociedad15/09/2025
Trabajadores que realizaban excavaciones vinculadas a las obras del metro de Roma encontraron tres medallas de bronce con la efigie del papa Pablo II, datadas en el siglo XV. El hallazgo se produjo en Plaza Venecia, en el lugar donde se alzaba el Palazzeto Venezia, encargado en 1467 por el pontífice.
Las piezas estaban ocultas dentro de un pequeño jarrón y, según la superintendente especial de Roma, Daniela Porro, revelan una práctica de buen augurio asociada a la construcción en la época renacentista.
El Ministerio de Cultura informó que las medallas se exhibirán en la futura estación de metro de Plaza Venecia, cuya construcción forma parte de la línea C, uno de los proyectos de ingeniería más complejos de la capital italiana.
El arqueólogo Rodolfo Lanciani ya había documentado hallazgos similares a principios del siglo XX, cuando el palacio fue trasladado para permitir la creación de la actual plaza y del monumento a Víctor Manuel II.
Según los especialistas, ocultar objetos en los cimientos de edificios era un rito tradicional ligado a la edificación de palacios e iglesias. Además del valor histórico, el descubrimiento pone de relieve la profundidad de la estratificación arqueológica de Roma.
Marco Chediek fue denunciado por incitación a la violencia colectiva tras publicar en redes sociales amenazas contra Juan Grabois, Roberto Baradel, Rubén “El Pollo” Sobrero y Hugo Moyano.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
En su primera versión la figura central de la Novena fue María Santísima del Milagro y se encuentra reproducida en un texto de toscano. La segunda versión salió en 1787 y la tercera en 1877. Estas tres ediciones tienen una característica que llama la atención y es que no figuran en ellas las oraciones que hoy se rezan al Señor del Milagro.
Estos recursos permitieron prestar asistencia sanitaria a los peregrinos que lo requirieron. Se instalaron en El Maray, Puente Morales, dique La Ciénaga, Santa Rosa de Tástil y en Fuerte de Cobos.
Por octavo año consecutivo, se llevó a cabo la Peregrinación de los Cuerpos Infantiles de Policía de Salta, acompañados por sus familias, instructores y comunidad.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
El Triduo del Milagro en Salta se celebra del 13 al 15 de septiembre con miles de peregrinos, misas, procesiones y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.
Cada 14 de septiembre se homenajea a los miles de fieles que recorren rutas y senderos para participar de la festividad del Milagro. La fecha fue instituida por ley.
El Gobierno, a través del Decreto 614/2025, estableció nuevas reglas para feriados trasladables facultando a Jefatura de Gabinete a definir traslados.