Condenan a empresario libertario a donar una millonaria suma al Garrahan

El empresario y militante de La Libertad Avanza (LLA), Marco Chediek, fue condenado a cumplir una serie de sanciones por haber amenazado de muerte a dirigentes como Juan Grabois, Roberto Baradel, Rubén “El Pollo” Sobrero y Hugo Moyano en diciembre de 2023.

El fallo, emitido por el Tribunal Oral Federal N°5, lo obliga a donar dos millones de pesos al Hospital Garrahan, otros dos millones al comedor Pequeños Valientes de Benavídez, realizar tareas comunitarias durante un año y pedir disculpas públicas en TikTok.

La causa se inició luego de que Grabois y Baradel denunciaran las intimidaciones ante el juez Daniel Rafecas, quien concluyó que Chediek había “excedido ampliamente la libertad de expresión”.

En los videos que publicó, el empresario advertía que si salían a protestar contra el gobierno de Javier Milei, podían “recibir disparos o sufrir agresiones físicas”. Incluso, llegó a dirigir amenazas directas: “Vos Grabois, como sos el primero que saltó a hacer quilombo, te aviso que sos responsable por lo que le pueda pasar a tu gente... Llevá varios matafuegos... Y chalecos, porque de este lado no hay balas de goma”.

En su resolución, Rafecas sostuvo que Chediek buscó generar “temor en las personas señaladas” y que la decisión apunta a poner un límite a los discursos de odio.

La denuncia había sido acompañada por Argentina Humana, el CELS y Suteba, quienes intervinieron tras la difusión de los mensajes intimidatorios en redes sociales.

Con información de Ámbito