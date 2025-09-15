Condenan a empresario libertario a donar una millonaria suma al Garrahan

Mascotas perdidas: una iniciativa digital busca ayudarlas en Salta
Pawsi, la app solidaria creada por desarrolladores salteños permite subir alertas de animales extraviados y colaborar con su regreso a casa.
Marco Chediek fue denunciado por incitación a la violencia colectiva tras publicar en redes sociales amenazas contra Juan Grabois, Roberto Baradel, Rubén “El Pollo” Sobrero y Hugo Moyano.Sociedad15/09/2025
El empresario y militante de La Libertad Avanza (LLA), Marco Chediek, fue condenado a cumplir una serie de sanciones por haber amenazado de muerte a dirigentes como Juan Grabois, Roberto Baradel, Rubén “El Pollo” Sobrero y Hugo Moyano en diciembre de 2023.
El fallo, emitido por el Tribunal Oral Federal N°5, lo obliga a donar dos millones de pesos al Hospital Garrahan, otros dos millones al comedor Pequeños Valientes de Benavídez, realizar tareas comunitarias durante un año y pedir disculpas públicas en TikTok.
La causa se inició luego de que Grabois y Baradel denunciaran las intimidaciones ante el juez Daniel Rafecas, quien concluyó que Chediek había “excedido ampliamente la libertad de expresión”.
En los videos que publicó, el empresario advertía que si salían a protestar contra el gobierno de Javier Milei, podían “recibir disparos o sufrir agresiones físicas”. Incluso, llegó a dirigir amenazas directas: “Vos Grabois, como sos el primero que saltó a hacer quilombo, te aviso que sos responsable por lo que le pueda pasar a tu gente... Llevá varios matafuegos... Y chalecos, porque de este lado no hay balas de goma”.
En su resolución, Rafecas sostuvo que Chediek buscó generar “temor en las personas señaladas” y que la decisión apunta a poner un límite a los discursos de odio.
La denuncia había sido acompañada por Argentina Humana, el CELS y Suteba, quienes intervinieron tras la difusión de los mensajes intimidatorios en redes sociales.
Trabajadores que trabajan en la futura estación de Plaza Venecia descubrieron piezas de bronce del siglo XV, ocultas en un jarrón, vinculadas a antiguos rituales de buena suerte en la construcción.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
En su primera versión la figura central de la Novena fue María Santísima del Milagro y se encuentra reproducida en un texto de toscano. La segunda versión salió en 1787 y la tercera en 1877. Estas tres ediciones tienen una característica que llama la atención y es que no figuran en ellas las oraciones que hoy se rezan al Señor del Milagro.
Estos recursos permitieron prestar asistencia sanitaria a los peregrinos que lo requirieron. Se instalaron en El Maray, Puente Morales, dique La Ciénaga, Santa Rosa de Tástil y en Fuerte de Cobos.
Por octavo año consecutivo, se llevó a cabo la Peregrinación de los Cuerpos Infantiles de Policía de Salta, acompañados por sus familias, instructores y comunidad.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
El Triduo del Milagro en Salta se celebra del 13 al 15 de septiembre con miles de peregrinos, misas, procesiones y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.
Cada 14 de septiembre se homenajea a los miles de fieles que recorren rutas y senderos para participar de la festividad del Milagro. La fecha fue instituida por ley.
El Gobierno, a través del Decreto 614/2025, estableció nuevas reglas para feriados trasladables facultando a Jefatura de Gabinete a definir traslados.