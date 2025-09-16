Universidades: el CIN rechazó el Presupuesto 2026 y advirtió que "consolida el ajuste"

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestó su rechazo al proyecto de presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei, al considerar que consolida el ajuste sobre el sistema universitario y científico.



En un comunicado difundido este lunes, el organismo que reúne a los rectores de universidades públicas advirtió que la propuesta oficial no contempla las necesidades reales del sector. “El mensaje emitido por el presidente Javier Milei sobre el proyecto de presupuesto 2026 es una iniciativa sin novedades que consolida el ajuste sobre el sistema universitario”, señalaron.

De acuerdo con el anuncio del Gobierno, las universidades recibirán $4,8 billones el próximo año. No obstante, desde el CIN explicaron que esa cifra solo implica “anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y queda muy lejos de los $7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema”.

En ese sentido, alertaron: “Prácticamente, para el 2026 es igual presupuesto que para el 2025, un año que vivimos en peligro. Se presenta, entonces, un proyecto que consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico”.

El Consejo sostuvo que la expectativa ahora se concentra en el debate legislativo. “La expectativa que tenemos descansa en el Congreso de la Nación, para sostener en la sesión de este miércoles la Ley de Financiamiento Universitario y para aprobar, luego, un presupuesto 2026 razonable que evite que la pronunciada caída siga profundizándose”, concluyó el comunicado.

Con información de Ámbito