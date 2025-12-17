La CGT, las dos CTA y los movimientos sociales nucleados en la UTEP realizarán este jueves una masiva movilización a Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Precios: fuerte disparidad inflacionaria entre provincias
La inflación de noviembre fue del 2,5%, pero el impacto fue desigual en el mapa argentino. Mientras que San Luis encabezó las subas con un 3,8% impulsada por los alimentos, Río Negro fue la provincia con menos aumentos.Argentina17/12/2025
La inflación nacional de noviembre nivel nacional registró un incremento del 2,5%, pero mostró una marcada disparidad por provincias.
El comportamiento de los precios en las distintas jurisdicciones del país fue heterogéneo, con una tendencia mayoritaria hacia la aceleración en comparación con el periodo previo.
San Luis se posicionó como la provincia con el mayor incremento de precios durante el decimoprimer mes del año, alcanzando una variación mensual del 3,8%.
Este resultado fue impulsado principalmente por la división de Alimentos y Bebidas, que en dicho distrito escaló un 5,1%. Por el contrario, la provincia de Río Negro registró la menor inflación del mes, con una suba del 1,7%.
De acuerdo con el informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado sobre la base del INDEC, cinco de los distritos relevados superaron el promedio nacional de inflación: San Luis (3,8%), Jujuy (2,8%), Tucumán (2,7%), Mendoza (2,7%) y Córdoba (2,6%). En la otra escala, CABA, Neuquén y Santa Fe marcaron un 2,4%, seguidas por Chaco con un 2,2% y Río Negro con el mencionado 1,7%.
En cuanto al acumulado del año 2025 (enero-noviembre), la inflación nacional se ubicó en un 27,9%, según el informe que recibió Agencia Noticias Argentinas.
En este apartado, Neuquén lideró las subas con un 34,9%, mientras que Río Negro mantuvo la variación más baja con un 19,1%.
El reporte señala que la comparación con el mismo periodo de 2024 ratifica un proceso de desinflación, con un descenso promedio en la tasa acumulada de 82 puntos porcentuales.
Finalmente, la medición interanual de noviembre de 2025 a nivel país fue del 31,4%. Bajo esta métrica, Neuquén volvió a encabezar la lista con un 38,7% de incremento en doce meses, mientras que Río Negro presentó nuevamente la cifra más moderada con un 21,7%.
Con información de Noticias Argentinas
