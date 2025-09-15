Cortes de luz en barrios del macrocentro: se normalizó

EDESA informó un corte de energía que afecta a Villa Soledad, el barrio Hernando de Lerma y una parte del macrocentro salteño. Los equipos técnicos de la empresa trabajaron en el lugar.

EDESA comunicó que varias zonas de la ciudad de Salta se encuentran sin servicio eléctrico. Las líneas afectadas abastecen a los barrios Villa Soledad, Hernando de Lerma y a una parte del macrocentro.

La empresa actualizó la información y comunicó que se logró restablecer el suministro.

