Cargnello: “Basta de insultos, merecemos ver que nuestros dirigentes se respetan”

En el Monumento 20 de Febrero, el Arzobispo de Salta, monseñor Mario Cargnello, celebró una nueva renovación del pacto de fe con el Señor y la Virgen del Milagro y ponderó la acción en momento donde “la violencia social nos golpea”, rompiendo vínculos entre las personas.

“Es hora de sembrar un nuevo tiempo, es tarea de cada uno de nosotros, la de sembrar cursos de paz”, señaló.

En tanto, consideró la importancia de educar a niños y jóvenes en la formación de vínculos de respeto y paz con sus semejantes, previniendo su ingreso en el mundo del alcohol y las drogas, ingreso que “los somete a los mercaderes de la muerte”.

“No nos acostumbremos a la violencia callejera, no nos acostumbremos a ver jóvenes mendigando la vida; solo una humanidad consciente del valor de la persona puede reorientar la historia”, sostuvo el Monseñor, y completó: “Si nos unimos sociedad y Estado, si los cristianos apostamos a la fe en nuestro señor, se encenderá la luz de un mañana mejor”.

Finalmente, Cargnello advirtió que “estamos al borde del abismo”, en referencia a los conflictos bélicos que se desatan en el mundo, sin embargo, indicó que la esperanza no debe apagarse.

“No nos cansemos de avanzar hacia una civilización del amor y de la paz. Basta de insultos, nuestro pueblo merece ver que nuestros dirigentes se respetan, lo necesitamos”, sentenció el Arzobispo.