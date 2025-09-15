Cargnello: “Basta de insultos, merecemos ver que nuestros dirigentes se respetan”

Previo a la renovación del pacto de fe, el Monseñor Mario Cargnello centro sus palabras en el repudio a violencia social y tendiendo puentes hacia la paz. En tanto, pidió un alto a los insultos en la política y entre dirigentes.

Salta15/09/2025

WhatsApp Image 2025-09-15 at 18.06.19

En el Monumento 20 de Febrero, el Arzobispo de Salta, monseñor Mario Cargnello, celebró una nueva renovación del pacto de fe con el Señor y la Virgen del Milagro y ponderó la acción en momento donde “la violencia social nos golpea”, rompiendo vínculos entre las personas.

“Es hora de sembrar un nuevo tiempo, es tarea de cada uno de nosotros, la de sembrar cursos de paz”, señaló.

En tanto, consideró la importancia de educar a niños y jóvenes en la formación de vínculos de respeto y paz con sus semejantes, previniendo su ingreso en el mundo del alcohol y las drogas, ingreso que “los somete a los mercaderes de la muerte”.

“No nos acostumbremos a la violencia callejera, no nos acostumbremos a ver jóvenes mendigando la vida; solo una humanidad consciente del valor de la persona puede reorientar la historia”, sostuvo el Monseñor, y completó: “Si nos unimos sociedad y Estado, si los cristianos apostamos a la fe en nuestro señor, se encenderá la luz de un mañana mejor”. 

Finalmente, Cargnello advirtió que “estamos al borde del abismo”, en referencia a los conflictos bélicos que se desatan en el mundo, sin embargo, indicó que la esperanza no debe apagarse.

“No nos cansemos de avanzar hacia una civilización del amor y de la paz. Basta de insultos, nuestro pueblo merece ver que nuestros dirigentes se respetan, lo necesitamos”, sentenció el Arzobispo.

Te puede interesar
Lo más visto
4616-turismo-durante-el-milagro-en-salta

Milagro Salteño: Cronograma de las peregrinaciones

Sociedad14/09/2025

Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail