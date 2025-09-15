Todo el diagrama fue dividido por zonas de cercanía a la Iglesia Catedral; al Monumento 20 de Febrero y área de proveniencia de los corredores.
Cargnello: “Basta de insultos, merecemos ver que nuestros dirigentes se respetan”
Previo a la renovación del pacto de fe, el Monseñor Mario Cargnello centro sus palabras en el repudio a violencia social y tendiendo puentes hacia la paz. En tanto, pidió un alto a los insultos en la política y entre dirigentes.Salta15/09/2025
En el Monumento 20 de Febrero, el Arzobispo de Salta, monseñor Mario Cargnello, celebró una nueva renovación del pacto de fe con el Señor y la Virgen del Milagro y ponderó la acción en momento donde “la violencia social nos golpea”, rompiendo vínculos entre las personas.
“Es hora de sembrar un nuevo tiempo, es tarea de cada uno de nosotros, la de sembrar cursos de paz”, señaló.
En tanto, consideró la importancia de educar a niños y jóvenes en la formación de vínculos de respeto y paz con sus semejantes, previniendo su ingreso en el mundo del alcohol y las drogas, ingreso que “los somete a los mercaderes de la muerte”.
“No nos acostumbremos a la violencia callejera, no nos acostumbremos a ver jóvenes mendigando la vida; solo una humanidad consciente del valor de la persona puede reorientar la historia”, sostuvo el Monseñor, y completó: “Si nos unimos sociedad y Estado, si los cristianos apostamos a la fe en nuestro señor, se encenderá la luz de un mañana mejor”.
Finalmente, Cargnello advirtió que “estamos al borde del abismo”, en referencia a los conflictos bélicos que se desatan en el mundo, sin embargo, indicó que la esperanza no debe apagarse.
“No nos cansemos de avanzar hacia una civilización del amor y de la paz. Basta de insultos, nuestro pueblo merece ver que nuestros dirigentes se respetan, lo necesitamos”, sentenció el Arzobispo.
En el marco del Milagro se realizó una nueva edición de la misa y procesión del “Milagrito Hope”. “Acompañar con oración, fe y esperanza en estos momentos dolorosos a las familias”, expresó.
Bajo el lema "Camino del encuentro y la esperanza", Salta vive el tiempo del Milagro 2025. Seguí en vivo la procesión.
Voluntarios, personal del mercado y organizaciones locales se unieron para brindar comida y contención a quienes llegaron a Salta antes de la procesión del Milagro.
EDESA informó un corte de energía que afecta a Villa Soledad, el barrio Hernando de Lerma y una parte del macrocentro salteño. Los equipos técnicos de la empresa trabajaron en el lugar.
El sacerdote llamó a no encerrarse en los problemas y pidió abrir el corazón para compartir las dificultades. “La Iglesia está abierta para acompañar a quienes atraviesan momentos de dolor”, aseguró.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El Triduo del Milagro en Salta se celebra del 13 al 15 de septiembre con miles de peregrinos, misas, procesiones y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.
El Gobierno, a través del Decreto 614/2025, estableció nuevas reglas para feriados trasladables facultando a Jefatura de Gabinete a definir traslados.