“Encuentro y esperanza”: Hope celebró el Milagrito con pacientes oncológicos y sus familias

En el marco del Milagro, Fundación Hope realizó el “Milagrito” junto a pacientes oncológicos y sus familias.

“Empezamos por iniciativa de algunos papás que no pueden vivir el Milagro. En Casita Hope se aloja mucha gente del interior, y hay quienes que no conocen la fiesta y hay otros que han tenido su experiencia de peregrinos”, expresó en Aries, la presidenta de Hope, Guadalupe Colque.

La actividad inició a las 10 horas con una misa guiada por el padre Mariano Rojas en las instalaciones de la Fundación y cierra con una procesión que incluye en su recorrido Casa del Niño, SAMEC, Hospital Materno Infantil, servicio de oncología pediátrico, el Centro de Rehabilitación de Jóvenes, y concluye en la Fundación.

“Acompañar en estos momentos dolorosos a las familias es muy importante. Acompañar en oración, en fe, en esperanza y deseando lo mejor para todo el equipo médico, que son los que están llevando adelante el tratamiento. Es un momento de encuentro y de esperanza, como bien lo dice el lema”, expresó Colque.