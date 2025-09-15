“Hay que vivirlo”: la emoción de turistas en la celebración del Milagro

El Mercado San Miguel recibió a más de 700 peregrinos con un almuerzo solidario
Voluntarios, personal del mercado y organizaciones locales se unieron para brindar comida y contención a quienes llegaron a Salta antes de la procesión del Milagro.
Con pantallas gigantes y un coro que ya hizo pruebas de sonido, la Catedral Basílica de Salta se prepara para la misa estacional, con la presencia de autoridades provinciales y municipales.Salta15/09/2025Ivana Chañi
La ciudad de Salta vive horas de intensa emoción en el marco de la festividad del Señor y la Virgen del Milagro. Desde temprano, cientos de fieles se concentran en la Plaza 9 de Julio para participar de la misa estacional que dará inicio a las 10 de la mañana.
En declaraciones a Aries, se informó que ya fueron instaladas pantallas gigantes frente a la Catedral Basílica para transmitir la ceremonia y la posterior procesión. El coro realizó pruebas de sonido, generando un clima imponente en los alrededores de la plaza.
Muchos fieles se acercaron desde temprano con reposeras y mantas para ubicarse en los sectores de sombra. Entre ellos se encuentran turistas que llegaron desde Rosario y Jujuy, quienes destacaron que asisten al Milagro desde hace más de 15 años. “Hay que vivirlo, no es lo mismo contarlo”, expresó Beatriz, visitante santafesina.
Liliana, de San Pedro de Jujuy, también remarcó la importancia de cumplir con sus promesas: “Vengo a agradecer por la salud y el trabajo”.
El operativo de seguridad ya dispuso vallas frente al Arzobispado y sobre la vereda de la Catedral, por donde ingresarán las autoridades. Hasta las 10 de la mañana, la circulación es libre por calle España, aunque luego se restringirá el acceso en las inmediaciones del templo.
El clima acompaña con sol y altas temperaturas, por lo que se recomienda a los fieles mantenerse hidratados y protegerse del calor.
Voluntarios, personal del mercado y organizaciones locales se unieron para brindar comida y contención a quienes llegaron a Salta antes de la procesión del Milagro.
EDESA informó un corte de energía que afecta a Villa Soledad, el barrio Hernando de Lerma y una parte del macrocentro salteño. Los equipos técnicos de la empresa trabajaron en el lugar.
El sacerdote llamó a no encerrarse en los problemas y pidió abrir el corazón para compartir las dificultades. “La Iglesia está abierta para acompañar a quienes atraviesan momentos de dolor”, aseguró.
El sacerdote subrayó que la organización solidaria que surge en septiembre es un ejemplo de vida comunitaria que podría extenderse más allá de la celebración.
En la misa estacional de la solemnidad del Señor del Milagro, el arzobispo de Salta recordó la vigencia del pacto de fidelidad y llamó a los fieles a no vivirlo como mera tradición.
El arzobispo de Salta advirtió durante la misa estacional que la fe no puede vivirse de manera individualista. “No se puede ser de Dios sin ser de los demás”, remarcó.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El Triduo del Milagro en Salta se celebra del 13 al 15 de septiembre con miles de peregrinos, misas, procesiones y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.
Cada 14 de septiembre se homenajea a los miles de fieles que recorren rutas y senderos para participar de la festividad del Milagro. La fecha fue instituida por ley.
El Gobierno, a través del Decreto 614/2025, estableció nuevas reglas para feriados trasladables facultando a Jefatura de Gabinete a definir traslados.