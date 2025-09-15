Milagro 2025: Aguas del Norte dispuso tres puntos de hidratación para los fieles

En el marco de la festividad del Señor y la Virgen del Milagro, Aguas del Norte montó un amplio operativo para asegurar la hidratación de los miles de fieles que participan de las actividades religiosas en la ciudad de Salta.

En declaraciones a Aries, Marcela, integrante del equipo de la empresa, explicó que se instalaron tres puntos de agua: uno en Plaza 9 de Julio, otro en la intersección de Sarmiento y Belgrano, y un tercero en el Monumento 20 de Febrero, donde se realizará la misa del Pacto de Fidelidad.

El operativo cuenta con camiones cisterna de hasta 8.000 litros de capacidad, además de dispensers y gazebos para la atención a los peregrinos. “La gente se acerca con su botellita, su termo o recibe un vaso de agua. Estamos aquí hasta las 5 de la tarde”, detalló Marcela.

El gerente general, Juan Bazán, de la empresa informó que solo desde Plaza 9 de Julio se distribuyeron más de 2.000 litros de agua durante la jornada de ayer, lo que obligó a recargar el camión cisterna.

Las altas temperaturas en la ciudad de Salta motivaron a reforzar la recomendación de hidratarse permanentemente, usar ropa clara y proteger la cabeza del sol. “Aprovechen y tomen agua, estamos para todos los que lo necesiten”, remarcaron desde Aguas del Norte.