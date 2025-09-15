Milagro 2025: Aguas del Norte dispuso tres puntos de hidratación para los fieles

El Mercado San Miguel recibió a más de 700 peregrinos con un almuerzo solidario
Voluntarios, personal del mercado y organizaciones locales se unieron para brindar comida y contención a quienes llegaron a Salta antes de la procesión del Milagro.
Con camiones cisterna y dispensers, la empresa garantiza agua fresca en Plaza 9 de Julio, el Monumento 20 de Febrero y la intersección de Sarmiento y Belgrano. Ayer se repartieron más de 2.000 litros.
En el marco de la festividad del Señor y la Virgen del Milagro, Aguas del Norte montó un amplio operativo para asegurar la hidratación de los miles de fieles que participan de las actividades religiosas en la ciudad de Salta.
En declaraciones a Aries, Marcela, integrante del equipo de la empresa, explicó que se instalaron tres puntos de agua: uno en Plaza 9 de Julio, otro en la intersección de Sarmiento y Belgrano, y un tercero en el Monumento 20 de Febrero, donde se realizará la misa del Pacto de Fidelidad.
El operativo cuenta con camiones cisterna de hasta 8.000 litros de capacidad, además de dispensers y gazebos para la atención a los peregrinos. “La gente se acerca con su botellita, su termo o recibe un vaso de agua. Estamos aquí hasta las 5 de la tarde”, detalló Marcela.
El gerente general, Juan Bazán, de la empresa informó que solo desde Plaza 9 de Julio se distribuyeron más de 2.000 litros de agua durante la jornada de ayer, lo que obligó a recargar el camión cisterna.
Las altas temperaturas en la ciudad de Salta motivaron a reforzar la recomendación de hidratarse permanentemente, usar ropa clara y proteger la cabeza del sol. “Aprovechen y tomen agua, estamos para todos los que lo necesiten”, remarcaron desde Aguas del Norte.
EDESA informó un corte de energía que afecta a Villa Soledad, el barrio Hernando de Lerma y una parte del macrocentro salteño. Los equipos técnicos de la empresa trabajaron en el lugar.
El sacerdote llamó a no encerrarse en los problemas y pidió abrir el corazón para compartir las dificultades. “La Iglesia está abierta para acompañar a quienes atraviesan momentos de dolor”, aseguró.
El sacerdote subrayó que la organización solidaria que surge en septiembre es un ejemplo de vida comunitaria que podría extenderse más allá de la celebración.
En la misa estacional de la solemnidad del Señor del Milagro, el arzobispo de Salta recordó la vigencia del pacto de fidelidad y llamó a los fieles a no vivirlo como mera tradición.
El arzobispo de Salta advirtió durante la misa estacional que la fe no puede vivirse de manera individualista. “No se puede ser de Dios sin ser de los demás”, remarcó.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El Triduo del Milagro en Salta se celebra del 13 al 15 de septiembre con miles de peregrinos, misas, procesiones y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.
Cada 14 de septiembre se homenajea a los miles de fieles que recorren rutas y senderos para participar de la festividad del Milagro. La fecha fue instituida por ley.
El Gobierno, a través del Decreto 614/2025, estableció nuevas reglas para feriados trasladables facultando a Jefatura de Gabinete a definir traslados.