Retiran un queso popular de los supermercados por orden de la ANMAT

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización, elaboración y distribución de una de las más populares marcas de queso cremoso, por no contar con los registros sanitarios correspondientes.

Así lo determinó a través de la Disposición 6693/2025, en la cual se indicó que el producto se encontraba "falsamente rotulado", por lo que no se podía garantizar sus condiciones de trazabilidad.

Prohíben un queso cremoso en todo el país

En el Boletín Oficial el organismo ordenó la prohibición del "Queso cremoso, de la marca Quesos y Lácteos La Agustina", tras ser notificados por la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense.

El producto está identificado con los registros RPE EXP N° 11615016/04 y RPPE EXP. PROV. 6011-0710/04, elaborado en la planta fabril ubicada en Ruta 3 - Km. 54500 - Santa Rosa, Marcos Paz, Buenos Aires.

Tras la inspección se detecto que no contaba con las autorizaciones sanitarias correspondientes, por lo que se trata de un producto ilegal. Según confirmó el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) el queso cremoso:

Carece de registros sanitarios válidos de establecimiento y producto.

Utiliza números de registro inexistentes en su rótulo.

No puede ser identificado de forma clara y fehaciente como elaborado en un establecimiento habilitado.

Está falsamente rotulado, lo que infringe varios artículos del Código Alimentario Argentino (CAA), la Ley N° 18.284 y el Decreto N° 2126/71.

En este marco, ANMAT reglamentó que el producto "no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado, ni expendido".

¿Qué hacer si compré el queso cremoso?

Si un consumidor adquirió este queso cremoso, debe suspender de forma inmediata su consumo para evitar poner en riesgo su salud. Los comercios, por su parte, deben cesar toda comercialización del producto.

En ambos casos, se recomienda contactarse con los entes de control a través del correo electrónico [email protected]. También se puede realizar la denuncia o consulta a través del sitio oficial de ANMAT en la sección ANMAT Responde.

Con información de Cronista