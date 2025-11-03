Golpe a los créditos UVA: Banco Nación subió la tasa del 4,5% al 6%

El Banco Nación (BNA), la entidad más grande del país, subió la tasa de interés de sus créditos hipotecarios UVA. Se espera que esta decisión marque una tendencia de aumento en las tasas del resto del sistema bancario.

El Banco de la Nación Argentina (BNA), la entidad bancaria más grande del país y controlada por el Gobierno de Javier Milei, subió la tasa de interés de sus créditos hipotecarios UVA, pasando de un 4,5% a un 6%.

 
Así lo informó el analista Andrés Salinas en su cuenta de X (ex Twitter), acompañado de un cuadro comparativo de las ofertas de créditos hipotecarios de distintos bancos.

Según Salinas, este es el primer aumento de tasa por parte del BNA desde el relanzamiento de los créditos UVA, aunque aclaró que, a pesar de la suba, la tasa del 6% sigue siendo la más baja del mercado.

La noticia genera preocupación en el sector y en los potenciales tomadores de créditos, ya que se anticipa que el resto de las entidades bancarias podrían seguir el camino del Banco Nación e incrementar sus propias tasas de interés en el corto plazo.

Panorama actual de tasas UVA (cobrando sueldo):

Según el cuadro compartido por Salinas, las tasas actuales de los créditos hipotecarios UVA (para clientes que cobran sueldo en el banco) son las siguientes:

Banco Nación: 6% (previamente 4,5%)
BBVA: 7,5%
Brubank: 8%
Banco del Sol: 9%
Credicoop: 10,5%
COMAFI: 10,5%
ICBC: 13%
Hipotecario: 13,9%
Patagonia: 14%
Supervielle: 15%
Santander: 15%
Macro: 15%
Ciudad: 4,5% (Microcentro) - 9,9% (Resto)

El incremento de la tasa del Banco Nación, considerado un referente en el mercado, podría marcar el inicio de una tendencia al alza que afectaría el acceso a la vivienda para miles de argentinos.

Con información de Noticias Argentinas

