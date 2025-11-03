Con la Resolución 774/2025, las aerolíneas deberán ofrecer canales digitales, telefónicos o físicos accesibles para recibir reclamos y responder en 30 días.
Reservas: El Gobierno paga hoy US$ 822 millones en intereses al FMI
El Gobierno nacional concreta este lunes un pago de US$ 822 millones al Fondo Monetario Internacional por vencimiento de intereses de la primera renegociación de Milei.Argentina03/11/2025
El Gobierno nacional cancela hoy US$ 822 millones de un vencimiento de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI), que impactará en el nivel de reservas.
La obligación obedece a al acuerdo de refinanciación hecho en enero de 2024 del crédito de US$ 45.000 millones tomado por Mauricio Macri en 2018.
Como corresponde a intereses, la obligación no puede postergarse hasta fin de mes, tal como sucede con los vencimientos de capital.
El total de vencimientos en moneda extranjera durante noviembre asciende a US$ 1.038 millones, al sumar otros US$ 217 millones que vencen con diferentes organismos multilaterales.
El pago deberá realizarse con reservas internacionales, que en las últimas horas sufrieron varios movimientos
El jueves pasado las reservas se ubicaron en US$ 40.495 millones. El viernes cayeron a US$ 39.382 millones por los ajustes bancarios del último día hábil del mes.
Este lunes sufrirán varios impactos: 1) los bancos devuelven posiciones y se recupera lo que se perdió el viernes 2) reducción por el pago del vencimiento 3) posible aumento por compras realizadas por el Tesoro la semana pasada, de acuerdo a especulaciones de los analistas.
De allí que el número que hoy informe el BCRA deberá ser analizado con precisión.
Con información de Noticias Argentinas
El plenario de la Asociación Bancaria expresó su "enérgico rechazo" a la reforma laboral propuesta por el Gobierno.
Aunque el sector liquidó más de USD 1.100 millones, el monto mensual representa un desplome de 84% respecto al mes anterior y genera preocupación para el cierre del año.
El Banco Nación (BNA), la entidad más grande del país, subió la tasa de interés de sus créditos hipotecarios UVA. Se espera que esta decisión marque una tendencia de aumento en las tasas del resto del sistema bancario.
Transferencias a provincias cayeron 28,7% en octubre, el peor registro desde 2005Argentina03/11/2025
Las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias sufrieron una caída real del 28,7% durante octubre. Según analistas, este resultado marca el peor octubre en dos décadas.
Así lo precisaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
Tras la salida de Francos, Sáenz pidió a Milei "interlocutores que tomen decisiones"Política02/11/2025
El Gobernador Gustavo Sáenz admitió que hasta ahora los gobernadores sintieron que “las cosas no se solucionaban” . Además, pidió paciencia para juzgar al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.