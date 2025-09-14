Gremios convocan a una conferencia y marcha para rechazar los vetos de Milei

Las dos CTA (de los Trabajadores y Autónomos) realizarán este lunes una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación para expresar su rechazo a los vetos presidenciales de las leyes sobre el Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica, que confirmó el presidente Javier Milei, el jueves pasado.

Además, ambas centrales resolvieron movilizarse el mismo día en que esos vetos sean tratados en la Cámara de Diputados, entre otras iniciativas que se encuentran dentro del plan de lucha que persiguen con el fin de “frenar las políticas de ajuste y hambre” del Gobierno Nacional y “fortalecer” la organización “en unidad con el campo popular”.

En diálogo con Noticias Argentinas, el secretario general de la CTA –A Hugo ‘Cachorro’ Godoy, informó que dicha conferencia se llevará acabo, mañana lunes a las 15.30hs, en la plazoleta frente al Congreso, donde estarán presentes diversas agrupaciones.

“Van a concurrir organizaciones ligadas al Hospital Garrahan y al movimiento en defensa de la salud pública como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), becarios y familiares de pacientes. Además, estaremos los gremios territoriales de ambas CTA, miembros integrantes de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT ) y gremios de la CGT que integran el Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo y el Salario Digno. Todos juntos convocaremos a la concentración y a la marcha del día miercoles para rechazar los vetos”, señaló el dirigente.

A su vez, informó que estará el Premio Nóbel argentino, Adolfo Pérez Esquivel, quien leerá un documento y, también, asistirán agrupaciones en defensa de la educación pública, que cuentan con la participación de rectores de varias universidades y gremios docentes como la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), debido a que la convocatoria “es conjunta, unificada y multisectorial”.

Por su parte, Hugo Yasky, diputado nacional, candidato para las próximas elecciones nacionales de Fuerza Patria y secretario general de la CTA –T, remarcó que hay “un camino de unidad” con la CTA - A “frente al escenario económico y político actual”.

“Coincidimos y estamos juntos en la lucha, apoyando reclamos como el del Hospital Garrahan, que necesita recursos para seguir funcionando, y acompañando a los jubilados en defensa de sus derechos”, indicó.

Para finalizar, advirtió que “la Argentina sufre las políticas de Milei”, por el ajuste que imparte el Poder Ejecutivo, y señaló que el desafío es reforzar la coordinación gremial: “Es clave la unidad de la clase trabajadora y las dos CTA asumimos ese compromiso”, concluyó.