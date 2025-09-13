Trump pide a la OTAN que deje de comprar petróleo ruso

La Justicia reconoce efectos secundarios de la vacuna AstraZeneca como accidente laboralEl Mundo13/09/2025
El Juzgado de lo Social número 31 de Barcelona, España y una sentencia histórica.
El presidente estadounidense condiciona nuevas sanciones contra Moscú a que dejen de adquirir su petróleo y pide también a los países de la Alianza que impongan aranceles a China para socavar su apoyo económico a Rusia.El Mundo13/09/2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta a los países de la OTAN el sábado instándolos a dejar de comprar petróleo ruso para poner fin a su guerra en Ucrania. "Estoy listo para aplicar sanciones significativas contra Rusia cuando todos los países de la OTAN acuerden, y comiencen, a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN paren de comprar petróleo a Rusia", afirmó el mandatario en su red Truth Social.
Trump propuso que la OTAN, como grupo, impusiera aranceles del 50 % al 100 % a China para debilitar su control económico sobre Rusia. Esto sigue a las amenazas previas de Trump de sanciones a Moscú y sanciones secundarias a los países que compran su petróleo, como China e India, sus principales compradores, si no se avanza para poner fin a la guerra en Ucrania. Esos aranceles, que se elminarían después del fin de la contienda, ayudarían a "poner fin a esta mortífera, pero ridícula guerra", dijo Trump.
Para el presidente republicano, que se reunió en agosto con su homólogo ruso Vladimir Putin en Alaska, es "impactante" que la OTAN compre petróleo ruso y considera que ese hecho debilita su poder de negociación con Moscú. "De todas maneras, estoy listo cuando ustedes lo estén. Sólo digan cuándo".
"China tiene un gran control, e incluso dominio, sobre Rusia y estos poderosos aranceles romperán ese dominio", agregó en el mensaje que presentó como una "carta a la OTAN y al mundo". Si la Alianza de 32 países "hace lo que digo, la guerra concluirá rápidamente", afirmó. "Si no, sólo están malgastando mi tiempo".
El presidente estadounidense ya impuso un arancel adicional del 25 % a los productos indios, alegando sus continuas importaciones de petróleo ruso, pero no ha tomado medidas similares contra China.
Según las estimaciones del Ejército israelí, una cuarta parte del millón de habitantes que quedaban en la capital de la Franja han abandonado ya la ciudad, mientras se eleva la cifra de niños muertos por inanición.
La policía intervino en varias ocasiones para evitar que los manifestantes se acercaran a una concentración a favor de los solicitantes de asilo y contra el racismo que solo reunió a 5.000 asistentes.
"El pueblo a sus cuarteles para recibir adiestramiento y aprender en los polígonos de tiro a disparar", exclamó el mandatario venezolano.
La Asamblea General votó de manera abrumadora una declaración que favorece "la solución de los dos Estados, Israel y Palestina". Argentina votó en contra, en línea con EEUU.
Tras la sentencia a 27 años, su defensa consideró poco tiempo para analizar pruebas en su contra. La presentación del recurso podría lograr que el caso siga en el sistema judicial, incluso en el exterior.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Personal municipal efectuará distintos cortes y despejes en las calles cercanas a la Catedral y diferentes puntos de la ciudad. Se busca que los fieles realicen el tradicional recorrido sin inconvenientes y de la mejor manera posible.
Está ubicado en Córdoba 366 y permite a los visitantes poder acceder al predio por esa intersección. En pasaje Miramar 433, se ubican 220 puestos con variedad de productos y servicios.
Por quinto año consecutivo, la Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, rendirá homenaje a los caminantes que llegan a la ciudad para honrar al Señor y Virgen del Milagro. Será este 14 de septiembre de 19 a 00 hs.