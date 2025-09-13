Trump pide a la OTAN que deje de comprar petróleo ruso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta a los países de la OTAN el sábado instándolos a dejar de comprar petróleo ruso para poner fin a su guerra en Ucrania. "Estoy listo para aplicar sanciones significativas contra Rusia cuando todos los países de la OTAN acuerden, y comiencen, a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN paren de comprar petróleo a Rusia", afirmó el mandatario en su red Truth Social.

Trump propuso que la OTAN, como grupo, impusiera aranceles del 50 % al 100 % a China para debilitar su control económico sobre Rusia. Esto sigue a las amenazas previas de Trump de sanciones a Moscú y sanciones secundarias a los países que compran su petróleo, como China e India, sus principales compradores, si no se avanza para poner fin a la guerra en Ucrania. Esos aranceles, que se elminarían después del fin de la contienda, ayudarían a "poner fin a esta mortífera, pero ridícula guerra", dijo Trump.

"Si no, sólo están malgastando mi tiempo"

Para el presidente republicano, que se reunió en agosto con su homólogo ruso Vladimir Putin en Alaska, es "impactante" que la OTAN compre petróleo ruso y considera que ese hecho debilita su poder de negociación con Moscú. "De todas maneras, estoy listo cuando ustedes lo estén. Sólo digan cuándo".

"China tiene un gran control, e incluso dominio, sobre Rusia y estos poderosos aranceles romperán ese dominio", agregó en el mensaje que presentó como una "carta a la OTAN y al mundo". Si la Alianza de 32 países "hace lo que digo, la guerra concluirá rápidamente", afirmó. "Si no, sólo están malgastando mi tiempo".

El presidente estadounidense ya impuso un arancel adicional del 25 % a los productos indios, alegando sus continuas importaciones de petróleo ruso, pero no ha tomado medidas similares contra China.

Con información de lgc (afp, rtr