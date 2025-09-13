Cargnello: “La Iglesia ha servido, quiere servir y servirá siempre a la humanidad”

Durante la misa estacional de la Solemnidad de la Bienaventurada Virgen del Milagro, celebrada este sábado en el inicio del Triduo, el arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello, sorprendió al anunciar que la ceremonia estaría acompañada por la música de la ChiquitanIa, un legado barroco de las misiones jesuíticas que aún vive en Bolivia.

Cargnello explicó que se trata de comunidades que, pese al paso del tiempo, preservaron un patrimonio cultural único que incluye arquitectura, pintura, escultura y música sacra. “Emociona ver cómo han rescatado la cultura, cómo la Iglesia ha dignificado a las comunidades. Es fruto del encuentro del Evangelio con los pueblos originarios”, sostuvo.

El arzobispo relató la historia del hallazgo y reconstrucción de partituras musicales barrocas en las misiones de Santa Ana y Concepción, y destacó el trabajo de artesanos locales que hoy son escultores, luthiers y músicos. “Eso muestra que cuando la Iglesia sirve, dignifica”, señaló en su homilía.

Con esta propuesta musical, que fue posible gracias al coro de la Universidad Católica de Salta, Cargnello remarcó el compromiso de la Iglesia con el servicio a la humanidad: “No queremos imponer una súper estructura política o social, solo servir a los fieles. La Iglesia ha servido, quiere servir y servirá siempre a la humanidad”, afirmó.