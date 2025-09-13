Este sábado y domingo, rige la alerta debido a las altas temperaturas que azotan la ciudad de Salta. Se solicita a los ciudadanos seguir las indicaciones y en caso de emergencia llamar al 911 o al 105.
Cargnello: “La Iglesia ha servido, quiere servir y servirá siempre a la humanidad”
El arzobispo de Salta eligió que la misa estacional del Milagro estuviera acompañada por piezas de la ChiquitanIa, tradición musical barroca de origen jesuítico en Bolivia. “La Iglesia no impone estructuras, solo quiere servir a la humanidad”, afirmó.Salta13/09/2025Ivana Chañi
Durante la misa estacional de la Solemnidad de la Bienaventurada Virgen del Milagro, celebrada este sábado en el inicio del Triduo, el arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello, sorprendió al anunciar que la ceremonia estaría acompañada por la música de la ChiquitanIa, un legado barroco de las misiones jesuíticas que aún vive en Bolivia.
Cargnello explicó que se trata de comunidades que, pese al paso del tiempo, preservaron un patrimonio cultural único que incluye arquitectura, pintura, escultura y música sacra. “Emociona ver cómo han rescatado la cultura, cómo la Iglesia ha dignificado a las comunidades. Es fruto del encuentro del Evangelio con los pueblos originarios”, sostuvo.
El arzobispo relató la historia del hallazgo y reconstrucción de partituras musicales barrocas en las misiones de Santa Ana y Concepción, y destacó el trabajo de artesanos locales que hoy son escultores, luthiers y músicos. “Eso muestra que cuando la Iglesia sirve, dignifica”, señaló en su homilía.
Con esta propuesta musical, que fue posible gracias al coro de la Universidad Católica de Salta, Cargnello remarcó el compromiso de la Iglesia con el servicio a la humanidad: “No queremos imponer una súper estructura política o social, solo servir a los fieles. La Iglesia ha servido, quiere servir y servirá siempre a la humanidad”, afirmó.
Cargnello: “El Tiempo del Milagro nos enseña que es posible una sociedad distinta”
En el inicio del Triduo del Milagro, el arzobispo Mario Antonio Cargnello agradeció la presencia de fieles, voluntarios y autoridades, y destacó que la devoción a la Virgen genera un clima social que inspira a construir una sociedad más justa y solidaria.
Monseñor Quintana pidió vivir el Milagro como tiempo de esperanza rumbo al Jubileo 2025
El obispo de Cafayate resaltó que la celebración del Milagro debe vivirse como un espacio de reconciliación y conversión, en sintonía con el Año Santo convocado por el Papa Francisco.
Solemnidad de la Virgen del Milagro: la Iglesia advirtió sobre narcotráfico, corrupción y falta de trabajo
Durante la misa estacional del Milagro, el obispo de Cafayate advirtió sobre los problemas que atraviesa la sociedad: adicciones, corrupción en las estructuras de gestión y la falta de oportunidades laborales.
Operativo sanitario del SAMEC: refuerzan la atención a peregrinos con más de 300 profesionalesSalta13/09/2025
A partir de hoy, se reforzarán los puestos sanitarios en el centro de Salta, cerca de la Catedral y en el expeaje Aunor, con médicos, kinesiólogos y enfermeros para atender a los peregrinos.
La plataforma de la Secretaría de Modernización reúne información sobre puestos sanitarios y policiales, postes SOS, conectividad, hidratación y alimentación, e incluye datos de la app Soy Peregrino que acompaña a los fieles.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Operativo de Tránsito para la procesión del Milagro: cortes y desvíos desde la medianocheSalta13/09/2025
Personal municipal efectuará distintos cortes y despejes en las calles cercanas a la Catedral y diferentes puntos de la ciudad. Se busca que los fieles realicen el tradicional recorrido sin inconvenientes y de la mejor manera posible.
Está ubicado en Córdoba 366 y permite a los visitantes poder acceder al predio por esa intersección. En pasaje Miramar 433, se ubican 220 puestos con variedad de productos y servicios.
Por quinto año consecutivo, la Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, rendirá homenaje a los caminantes que llegan a la ciudad para honrar al Señor y Virgen del Milagro. Será este 14 de septiembre de 19 a 00 hs.