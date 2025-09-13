Cargnello: “El Tiempo del Milagro nos enseña que es posible una sociedad distinta”

En el inicio del Triduo del Milagro, el arzobispo Mario Antonio Cargnello agradeció la presencia de fieles, voluntarios y autoridades, y destacó que la devoción a la Virgen genera un clima social que inspira a construir una sociedad más justa y solidaria.

Salta13/09/2025Ivana ChañiIvana Chañi

MONSEÑOR MARIO CARGNELLO SOLEMINIDAD VIRGEN DEL MILAGRO

Al finalizar la misa estacional de la Solemnidad de la Bienaventurada Virgen del Milagro, en el inicio del Triduo, el arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello, dirigió un mensaje de gratitud a los fieles y reflexionó sobre el valor comunitario que tiene esta celebración para la provincia.

“El Tiempo del Milagro está marcado por una piedad profunda que se centra en el Señor y en su madre, la Virgen. Y por eso genera un clima social que ojalá lo aprendiéramos a descubrir como fuente de una sociedad nueva”, expresó.

Cargnello agradeció especialmente a los peregrinos que llegan desde distintos puntos de la provincia y el país, a los voluntarios que acompañan desde mayo, y a las autoridades civiles, militares y del ámbito cultural y económico que participaron de la ceremonia. También destacó la presencia de obispos y arzobispos de distintas diócesis de Argentina y Uruguay.

“Lo que vivimos con el fenómeno de los peregrinos y de los voluntarios no es fruto de la falta de inteligencia, es fruto de la profunda humanidad de todos, que nos está gritando que es posible una sociedad distinta”, señaló el arzobispo.

Te puede interesar
Lo más visto
4616-turismo-durante-el-milagro-en-salta

Milagro Salteño: Cronograma de las peregrinaciones

Sociedad11/09/2025

Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail