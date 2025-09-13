Cargnello: “El Tiempo del Milagro nos enseña que es posible una sociedad distinta”

Al finalizar la misa estacional de la Solemnidad de la Bienaventurada Virgen del Milagro, en el inicio del Triduo, el arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello, dirigió un mensaje de gratitud a los fieles y reflexionó sobre el valor comunitario que tiene esta celebración para la provincia.

“El Tiempo del Milagro está marcado por una piedad profunda que se centra en el Señor y en su madre, la Virgen. Y por eso genera un clima social que ojalá lo aprendiéramos a descubrir como fuente de una sociedad nueva”, expresó.

Cargnello agradeció especialmente a los peregrinos que llegan desde distintos puntos de la provincia y el país, a los voluntarios que acompañan desde mayo, y a las autoridades civiles, militares y del ámbito cultural y económico que participaron de la ceremonia. También destacó la presencia de obispos y arzobispos de distintas diócesis de Argentina y Uruguay.

“Lo que vivimos con el fenómeno de los peregrinos y de los voluntarios no es fruto de la falta de inteligencia, es fruto de la profunda humanidad de todos, que nos está gritando que es posible una sociedad distinta”, señaló el arzobispo.