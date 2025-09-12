Operativo de Tránsito para la procesión del Milagro: cortes y desvíos desde la medianoche

Con el principal objetivo de garantizar la seguridad de los miles de fieles que asistirán a la tradicional celebración religiosa, Tránsito realizará un mega operativo por la procesión en honor al Señor y Virgen del Milagro.

El mismo consistirá en realizar cortes y despejes en las inmediaciones del recorrido de la procesión y también en distintos puntos de la ciudad.

El operativo iniciará a partir de 00.00 del 15, con motivo de permanecer la Catedral abierta toda la noche, se afectará personal para efectuar cortes de tránsito en las siguientes intersecciones:

Mitre y Belgrano

España y Zuviría

Zuviría y Caseros

España y Deán Funes



Mientras tanto, el recorrido de las imágenes será el siguiente:

Recorrido: Catedral – España – Zuviría – Avenida Belgrano –Avenida Sarmiento

Virgen Del Milagro: Necochea – Adolfo Güemes – 12 de Octubre – Al Monumento 20 De Febrero

Señor del Milagro: O Higgins – 25 De Mayo – 12 de Octubre Al Monumento 20 De Febrero

Retorno: Ambas Imágenes: Avenida Sarmiento – Avenida Belgrano – Balcarce- España hasta Iglesia Catedral.

Las zonas de despeje total, previstas para permitir el normal desplazamiento de fieles y garantizar la circulación de la procesión, son las siguientes:

España de Deán Funes a Balcarce

Buenos Aires – Zuviría de Av. San Martín a Av. Belgrano

Av. Belgrano de Zuviría a Av. Sarmiento

Av. Sarmiento de Aniceto Latorre a España

Necochea de Av. Sarmiento a Adolfo Güemes

Adolfo Güemes de Necochea a 12 de Octubre

12 de Octubre de A. Güemes a 25 De Mayo

O’higgins de Av. Sarmiento a 25 De Mayo

25 De Mayo de O’higgins a 12 De Octubre

Quedan habilitadas como vías de emergencia: Mitre, Zuviría (desde Gral. Güemes hasta Aniceto Latorre)

El operativo se extenderá hasta la desconcentración total de los asistentes a las ceremonias religiosas, misas, Pacto de Fidelidad y retorno a la Catedral Basílica.

Se recomienda a todos los ciudadanos seguir las instrucciones de los agentes de tránsito y circular por vías alternativas a las de la procesión.