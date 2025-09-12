“No queremos más leones en Salta”, disparó Guaymas

Villarruel quiere participar del Milagro, Milei no se sabe
Según Cargnello, la vicepresidenta manifestó su deseo de asistir a la tradicional procesión del 15 de septiembre. Aun no se tiene confirmación oficial de su presencia.
El dirigente cuestionó la estrategia de legisladores nacionales que, según él, descalifican la política salteña y privilegian intereses ajenos a la provincia.Política12/09/2025Agustina Tolaba
En Derechos del Mundo del Trabajo, el dirigente salteño Jorge Guaymas cuestionó con dureza a La Libertad Avanza, acusándola de promover una agenda que desatiende las necesidades de los salteños y prioriza intereses de “un puñado de pocos que tienen mucho”.
Guaymas se refirió a la estrategia de ciertos legisladores que, según él, buscan “llenar de leones el Congreso y el Senado”, metáfora que utilizó para criticar a quienes, en su opinión, llegan a la provincia con soluciones externas y desconectadas de la realidad local.
“Empecemos a llevar gente que piense, que esté comprometida con la patria… no bajemos los brazos pensando en salteños y salteñas”, sostuvo el dirigente, al tiempo que cuestionó la gestión de quienes “van en helicóptero y llegan a hablar de los leones que tienen que llevar, mientras las rutas y los insumos no llegan al interior”.
Guaymas destacó que, a su criterio, solo un reducido grupo de legisladores ha votado en favor de políticas que benefician a la educación, la salud, el trabajo y la dignidad de los salteños. “Estos leones no queremos. Que nos coman todo, que nos abrullen todo y después quieran decir que son los buenos”, afirmó, en un claro mensaje de advertencia a la oposición.
Con sus declaraciones, Guaymas busca que los ciudadanos evalúen la política local y reconozcan a quienes, según él, realmente representan los intereses de Salta frente a los actores externos que “descalifican la política provincial”.
Según Cargnello, la vicepresidenta manifestó su deseo de asistir a la tradicional procesión del 15 de septiembre. Aun no se tiene confirmación oficial de su presencia.
La oposición necesita 172 votos para revertir las medidas de Milei. El antecedente de agosto y la paridad en el recinto anticipan un debate reñido.
Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, la secretaria general de la Presidencia leyó su discurso y pidió "tener esperanza, los cambios ya van a llegar".
Se trata de Llaryora (Córdoba), Pullaro (Santa Fe), Valdés (Corrientes), Sadir (Jujuy) y Vidal (Santa Cruz), que junto con Torres (Chubut) formaron un frente propio: Provincias Unidas
Luego de observar la Ley de Financiamiento Universitario y Emergencia en el Garrahan, el Presidente tomó la misma decisión sobre la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió a los gobernadores de Mendoza, Corrientes y Entre Ríos en la antesala del rechazo a la ley aprobada por el Congreso. El Ejecutivo busca apoyo de mandatarios para reformas clave.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El "Albo" ya vive lo que será el trascendental encuentro del sábado a las 21:30 en el Gigante del Norte, cuando reciba a Arsenal de Sarandí por una nueva fecha de la Primera Nacional.