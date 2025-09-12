“No queremos más leones en Salta”, disparó Guaymas

En Derechos del Mundo del Trabajo, el dirigente salteño Jorge Guaymas cuestionó con dureza a La Libertad Avanza, acusándola de promover una agenda que desatiende las necesidades de los salteños y prioriza intereses de “un puñado de pocos que tienen mucho”.

Guaymas se refirió a la estrategia de ciertos legisladores que, según él, buscan “llenar de leones el Congreso y el Senado”, metáfora que utilizó para criticar a quienes, en su opinión, llegan a la provincia con soluciones externas y desconectadas de la realidad local.

“Empecemos a llevar gente que piense, que esté comprometida con la patria… no bajemos los brazos pensando en salteños y salteñas”, sostuvo el dirigente, al tiempo que cuestionó la gestión de quienes “van en helicóptero y llegan a hablar de los leones que tienen que llevar, mientras las rutas y los insumos no llegan al interior”.

Guaymas destacó que, a su criterio, solo un reducido grupo de legisladores ha votado en favor de políticas que benefician a la educación, la salud, el trabajo y la dignidad de los salteños. “Estos leones no queremos. Que nos coman todo, que nos abrullen todo y después quieran decir que son los buenos”, afirmó, en un claro mensaje de advertencia a la oposición.

Con sus declaraciones, Guaymas busca que los ciudadanos evalúen la política local y reconozcan a quienes, según él, realmente representan los intereses de Salta frente a los actores externos que “descalifican la política provincial”.