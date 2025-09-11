Confirmaron los horarios de los partidos para el Mundial 2026

La FIFA reveló en las últimas horas el calendario completo para el Mundial 2026 que tendrá por primera vez en la historia a 48 equipos participantes distribuidos en tres países sedes: Estados Unidos, Canadá y México.

Las dos primeras semanas serán de alto voltaje porque salvo los dos primeros días de competencia, los días restantes tendrá un cronograma de cuatro partidos diarios. Y los horarios serán casi calcados con los del Mundial de Clubes que se jugó este año.

Es decir, el primer encuentro de cada día se disputará a las 13. Luego, habrá choques a las 16, a las 19 y el último, a las 22. Siempre hora argentina.

En la grilla de horarios publicada en la página oficial de FIFA, la ansiada final del Mundial 2026, se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York y comenzará a las 16. Será el 19 de julio. Mismo horario en el que se llevará a cabo el partido inaugural, el 11 de junio en el estadio Azteca en el DF de México.

Estos serían los HORARIOS en Argentina para los partidos del Mundial 2026:

1er horario: 13HS.

2do horario: 16HS.

3er horario: 19HS.

4to horario: 22HS.

Será la primera Copa del Mundo de 48 selecciones, que irán en grupos de cuatro (de la A a la L). Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros se clasificarán a los 16avos de final. De momento, son 18 los combinados confirmados: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Estados Unidos, Irán, Japón, Jordania, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Paraguay, Túnez, Uruguay y Uzbekistán.

Las sedes elegidas por FIFA se dividen en once para Estados Unidos (Dallas, Miami, Atlanta, Boston, Houston, Filadelfia, Los Ángeles, Kansas City, Nueva York/Nueva Jersey, San Francisco y Seattle), tres para México (Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey) y dos para Canadá (Toronto y Vancouver).