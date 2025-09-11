Central Norte se prepara para enfrentar este domingo a San Telmo en la Isla Maciel, con la tranquilidad de haber asegurado la permanencia en la Primera Nacional, pero con la necesidad de recuperarse tras la derrota como local en la última jornada.Una de las dudas principales para este encuentro es la presencia del defensor Matías Sánchez, quien arrastra una molestia física.
Confirmaron los horarios de los partidos para el Mundial 2026
El certamen mundialista se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. En horario local, la Selección Argentina tendrá encuentros desde las 13 hasta las 22 horas. La final se jugará a las 16.Deportes11/09/2025
La FIFA reveló en las últimas horas el calendario completo para el Mundial 2026 que tendrá por primera vez en la historia a 48 equipos participantes distribuidos en tres países sedes: Estados Unidos, Canadá y México.
Las dos primeras semanas serán de alto voltaje porque salvo los dos primeros días de competencia, los días restantes tendrá un cronograma de cuatro partidos diarios. Y los horarios serán casi calcados con los del Mundial de Clubes que se jugó este año.
Es decir, el primer encuentro de cada día se disputará a las 13. Luego, habrá choques a las 16, a las 19 y el último, a las 22. Siempre hora argentina.
En la grilla de horarios publicada en la página oficial de FIFA, la ansiada final del Mundial 2026, se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York y comenzará a las 16. Será el 19 de julio. Mismo horario en el que se llevará a cabo el partido inaugural, el 11 de junio en el estadio Azteca en el DF de México.
Estos serían los HORARIOS en Argentina para los partidos del Mundial 2026:
- 1er horario: 13HS.
- 2do horario: 16HS.
- 3er horario: 19HS.
- 4to horario: 22HS.
Será la primera Copa del Mundo de 48 selecciones, que irán en grupos de cuatro (de la A a la L). Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros se clasificarán a los 16avos de final. De momento, son 18 los combinados confirmados: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Estados Unidos, Irán, Japón, Jordania, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Paraguay, Túnez, Uruguay y Uzbekistán.
Las sedes elegidas por FIFA se dividen en once para Estados Unidos (Dallas, Miami, Atlanta, Boston, Houston, Filadelfia, Los Ángeles, Kansas City, Nueva York/Nueva Jersey, San Francisco y Seattle), tres para México (Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey) y dos para Canadá (Toronto y Vancouver).
La serie de Qualifiers de Copa Davis entre argentinos y neerlandeses tendrá lugar este fin de semana en Groningen.
El "Albo" ya vive lo que será el trascendental encuentro del próximo sábado a las 21:30 en el Gigante del Norte, cuando reciba a Arsenal de Sarandí por una nueva fecha de la Primera Nacional.
El Santo salteño jugará este viernes desde las 22 hs un partido decisivo por la última fecha del Nonagonal del Torneo Federal A. Con la ilusión intacta, el equipo necesita sumar para cerrar de la mejor manera esta fase y seguir soñando con el ascenso.
El DT de 69 años quiere volver al Gigante de Arroyito y no perderse un partido especial ante Central.
Los equipos que se enfrentarán en los cuartos de final del máximo torneo continental anunciaron que jugarán solo con hinchas locales. Esto se produce luego de los violentos incidentes registrados en el encuentro entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El mandatario riojano adelantó que se pondrá en marcha un programa de beneficios para quienes visiten la provincia, similar al plan nacional Previaje.