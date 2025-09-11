Central Norte visita a San Telmo con la permanencia asegurada

El equipo salteño logró asegurar la permanencia en la categoría, un objetivo clave que se concretó tras la última jornada y que le permite ahora encarar los próximos cuatro compromisos sin la presión del descenso.

En lo deportivo, el conjunto dirigido por Pablo Fornasari buscará seguir sumando para cerrar la temporada de la mejor manera posible y, al mismo tiempo, empezar a proyectar lo que será el armado del plantel para 2025.

San Telmo, en tanto, pelea por sostenerse en puestos de protagonismo dentro de la zona, por lo que el encuentro no será sencillo para los salteños, que igualmente quieren dar un golpe en condición de visitante.

El partido se jugará en el Estadio Dr. Osvaldo Baletto, en la Isla Maciel, con horario a confirmar por la organización de la competencia.

Con la misión cumplida de evitar el descenso, los hinchas del “Cuervo” podrán disfrutar de estas últimas fechas con otro ánimo, mientras el plantel se concentra en sumar minutos, rodaje y dejar una buena imagen en el cierre del torneo.