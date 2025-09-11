Central Norte visita a San Telmo con la permanencia asegurada

Copa Davis: quedaron definidos los cruces de la serie entre Argentina y Países BajosDeportes11/09/2025
La serie de Qualifiers de Copa Davis entre argentinos y neerlandeses tendrá lugar este fin de semana en Groningen.
Central Norte se prepara para enfrentar este domingo a San Telmo en la Isla Maciel, con la tranquilidad de haber asegurado la permanencia en la Primera Nacional, pero con la necesidad de recuperarse tras la derrota como local en la última jornada.Una de las dudas principales para este encuentro es la presencia del defensor Matías Sánchez, quien arrastra una molestia física.Deportes11/09/2025
El equipo salteño logró asegurar la permanencia en la categoría, un objetivo clave que se concretó tras la última jornada y que le permite ahora encarar los próximos cuatro compromisos sin la presión del descenso.
En lo deportivo, el conjunto dirigido por Pablo Fornasari buscará seguir sumando para cerrar la temporada de la mejor manera posible y, al mismo tiempo, empezar a proyectar lo que será el armado del plantel para 2025.
San Telmo, en tanto, pelea por sostenerse en puestos de protagonismo dentro de la zona, por lo que el encuentro no será sencillo para los salteños, que igualmente quieren dar un golpe en condición de visitante.
El partido se jugará en el Estadio Dr. Osvaldo Baletto, en la Isla Maciel, con horario a confirmar por la organización de la competencia.
Con la misión cumplida de evitar el descenso, los hinchas del “Cuervo” podrán disfrutar de estas últimas fechas con otro ánimo, mientras el plantel se concentra en sumar minutos, rodaje y dejar una buena imagen en el cierre del torneo.
El "Albo" ya vive lo que será el trascendental encuentro del próximo sábado a las 21:30 en el Gigante del Norte, cuando reciba a Arsenal de Sarandí por una nueva fecha de la Primera Nacional.
El Santo salteño jugará este viernes desde las 22 hs un partido decisivo por la última fecha del Nonagonal del Torneo Federal A. Con la ilusión intacta, el equipo necesita sumar para cerrar de la mejor manera esta fase y seguir soñando con el ascenso.
El DT de 69 años quiere volver al Gigante de Arroyito y no perderse un partido especial ante Central.
Los equipos que se enfrentarán en los cuartos de final del máximo torneo continental anunciaron que jugarán solo con hinchas locales. Esto se produce luego de los violentos incidentes registrados en el encuentro entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.
La "Vinotinto" perdió ante Colombia como local y no logró alcanzar el sueño mundialista. Horas después de la derrota, se confirmó el final del ciclo del coordinador en el seleccionado sudamericano.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El mandatario riojano adelantó que se pondrá en marcha un programa de beneficios para quienes visiten la provincia, similar al plan nacional Previaje.