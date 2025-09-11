Central Norte se prepara para enfrentar este domingo a San Telmo en la Isla Maciel, con la tranquilidad de haber asegurado la permanencia en la Primera Nacional, pero con la necesidad de recuperarse tras la derrota como local en la última jornada.Una de las dudas principales para este encuentro es la presencia del defensor Matías Sánchez, quien arrastra una molestia física.
Los médicos le recomendaron a Russo no viajar a Rosario, pero el técnico lo definirá en los próximos días
El DT de 69 años quiere volver al Gigante de Arroyito y no perderse un partido especial ante Central.Deportes11/09/2025
El próximo domingo, a las 17:30, Boca visitará a Rosario Central en un partido especial para Di María y Paredes, pero también para Miguel Ángel Russo, ya que regresará al Gigante de Arroyito y un club donde es idolatrado.
Así mismo, la presencia de Russo no está asegurada en medio de su recuperación tras su internación. En este sentido, según supo Doble Amarilla, los médicos le recomendaron a “Miguelo” no viajar a Rosario y que pueda continuar con su recuperación en su domicilio, detalle que no quiere el DT, que se encuentra motivado por volver al Gigante.
En Boca no se oponen a la decisión del técnico de 69 años y hasta desde el cuerpo técnico le aseguraron a Doble Amarilla que la idea es que esté, siempre y cuando la salud se lo permita.
Con este panorama, la decisión conjunta entre Russo, los médicos y Boca se tomaría entre viernes y sábado, este día en el que el “Xeneize” emprenderá viaje con destino a Rosario.
La serie de Qualifiers de Copa Davis entre argentinos y neerlandeses tendrá lugar este fin de semana en Groningen.
El "Albo" ya vive lo que será el trascendental encuentro del próximo sábado a las 21:30 en el Gigante del Norte, cuando reciba a Arsenal de Sarandí por una nueva fecha de la Primera Nacional.
El Santo salteño jugará este viernes desde las 22 hs un partido decisivo por la última fecha del Nonagonal del Torneo Federal A. Con la ilusión intacta, el equipo necesita sumar para cerrar de la mejor manera esta fase y seguir soñando con el ascenso.
Los equipos que se enfrentarán en los cuartos de final del máximo torneo continental anunciaron que jugarán solo con hinchas locales. Esto se produce luego de los violentos incidentes registrados en el encuentro entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.
La "Vinotinto" perdió ante Colombia como local y no logró alcanzar el sueño mundialista. Horas después de la derrota, se confirmó el final del ciclo del coordinador en el seleccionado sudamericano.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El mandatario riojano adelantó que se pondrá en marcha un programa de beneficios para quienes visiten la provincia, similar al plan nacional Previaje.