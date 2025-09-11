Los médicos le recomendaron a Russo no viajar a Rosario, pero el técnico lo definirá en los próximos días

El próximo domingo, a las 17:30, Boca visitará a Rosario Central en un partido especial para Di María y Paredes, pero también para Miguel Ángel Russo, ya que regresará al Gigante de Arroyito y un club donde es idolatrado.

Así mismo, la presencia de Russo no está asegurada en medio de su recuperación tras su internación. En este sentido, según supo Doble Amarilla, los médicos le recomendaron a “Miguelo” no viajar a Rosario y que pueda continuar con su recuperación en su domicilio, detalle que no quiere el DT, que se encuentra motivado por volver al Gigante.

En Boca no se oponen a la decisión del técnico de 69 años y hasta desde el cuerpo técnico le aseguraron a Doble Amarilla que la idea es que esté, siempre y cuando la salud se lo permita.

Con este panorama, la decisión conjunta entre Russo, los médicos y Boca se tomaría entre viernes y sábado, este día en el que el “Xeneize” emprenderá viaje con destino a Rosario.