Racing y Vélez acordaron jugar la serie de la Copa Libertadores sin público visitante

Luego de los violentos incidentes que se registraron en Independiente-Universidad de Chile por Copa Sudamericana, Racing y Vélez acordaron no recibir hinchas visitantes en la serie que enfrentará a los dos equipos argentinos en los cuartos de final de Copa Libertadores.

"Vélez Sarsfield y Racing Club informan de manera conjunta que han acordado disputar los encuentros correspondientes a los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores, programados para los días 16 y 23 de septiembre, exclusivamente con la presencia de público local en cada uno de los partidos", indicaron las instituciones en un comunicado publicado de manera conjunta.

Luego, agregan que la decisión fue tomada "en un marco de diálogo y entendimiento mutuo" y cuyo objetivo es "priorizar la seguridad, el bienestar y la comodidas de todos los asistentes, así como de garantizar que los socios y socias de ambas instituciones tengan un mayor acceso a las localidades disponibles para alentar a sus equipos contemplando la baja cantidad de localidades habilitadas para los visitantes".