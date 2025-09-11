Central Norte se prepara para enfrentar este domingo a San Telmo en la Isla Maciel, con la tranquilidad de haber asegurado la permanencia en la Primera Nacional, pero con la necesidad de recuperarse tras la derrota como local en la última jornada.Una de las dudas principales para este encuentro es la presencia del defensor Matías Sánchez, quien arrastra una molestia física.
Gimnasia y Tiro espera por la recuperación de Matías Birge de cara al duelo con Arsenal
El "Albo" ya vive lo que será el trascendental encuentro del próximo sábado a las 21:30 en el Gigante del Norte, cuando reciba a Arsenal de Sarandí por una nueva fecha de la Primera Nacional.Deportes11/09/2025
El equipo de Tete Quiroz se prepara con la expectativa de hacerse fuerte en casa, donde ha conseguido sus mejores resultados, pero también con una preocupación: la condición física del volante Matías Birge.
El mediocampista arrastra una molestia de la lesion cronica en su hombro que lo mantiene en duda para el choque del fin de semana. Su recuperación es seguida de cerca por el cuerpo técnico, ya que se trata de una pieza fundamental en la mitad de la cancha, tanto en la recuperación como en la generación de juego.
Por su parte, Arsenal llegará a Salta con la necesidad de sumar, tras una campaña irregular que lo mantiene expectante en la pelea por meterse en la zona de clasificación.
El último antecedente entre ambos terminó 0 a 0 en Sarandí, en un partido recordado por la gran actuación del arquero albo, Federico Abadía, quien atajó un penal en los minutos finales.
Con la localía como respaldo, el “Albo” buscará volver a la victoria y seguir escalando en la tabla, aunque gran parte de su esquema dependerá de si Birge puede estar desde el arranque o no.
Copa Davis: quedaron definidos los cruces de la serie entre Argentina y Países BajosDeportes11/09/2025
La serie de Qualifiers de Copa Davis entre argentinos y neerlandeses tendrá lugar este fin de semana en Groningen.
El Santo salteño jugará este viernes desde las 22 hs un partido decisivo por la última fecha del Nonagonal del Torneo Federal A. Con la ilusión intacta, el equipo necesita sumar para cerrar de la mejor manera esta fase y seguir soñando con el ascenso.
Los médicos le recomendaron a Russo no viajar a Rosario, pero el técnico lo definirá en los próximos díasDeportes11/09/2025
El DT de 69 años quiere volver al Gigante de Arroyito y no perderse un partido especial ante Central.
Racing y Vélez acordaron jugar la serie de la Copa Libertadores sin público visitanteDeportes11/09/2025
Los equipos que se enfrentarán en los cuartos de final del máximo torneo continental anunciaron que jugarán solo con hinchas locales. Esto se produce luego de los violentos incidentes registrados en el encuentro entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.
La "Vinotinto" perdió ante Colombia como local y no logró alcanzar el sueño mundialista. Horas después de la derrota, se confirmó el final del ciclo del coordinador en el seleccionado sudamericano.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Quintela anunció un “Previaje interno” para impulsar el turismo en La Rioja
El mandatario riojano adelantó que se pondrá en marcha un programa de beneficios para quienes visiten la provincia, similar al plan nacional Previaje.