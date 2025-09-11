Gimnasia y Tiro espera por la recuperación de Matías Birge de cara al duelo con Arsenal

El "Albo" ya vive lo que será el trascendental encuentro del próximo sábado a las 21:30 en el Gigante del Norte, cuando reciba a Arsenal de Sarandí por una nueva fecha de la Primera Nacional.

Deportes11/09/2025

OIF

El equipo de Tete Quiroz se prepara con la expectativa de hacerse fuerte en casa, donde ha conseguido sus mejores resultados, pero también con una preocupación: la condición física del volante Matías Birge.

El mediocampista arrastra una molestia de la lesion cronica en su hombro  que lo mantiene en duda para el choque del fin de semana. Su recuperación es seguida de cerca por el cuerpo técnico, ya que se trata de una pieza fundamental en la mitad de la cancha, tanto en la recuperación como en la generación de juego.

Por su parte, Arsenal llegará a Salta con la necesidad de sumar, tras una campaña irregular que lo mantiene expectante en la pelea por meterse en la zona de clasificación.

El último antecedente entre ambos terminó 0 a 0 en Sarandí, en un partido recordado por la gran actuación del arquero albo, Federico Abadía, quien atajó un penal en los minutos finales.

Con la localía como respaldo, el “Albo” buscará volver a la victoria y seguir escalando en la tabla, aunque gran parte de su esquema dependerá de si Birge puede estar desde el arranque o no.

Te puede interesar
WhatsApp Image 2025-08-10 at 6.13.30 PM

Central Norte visita a San Telmo con la permanencia asegurada

Deportes11/09/2025

Central Norte se prepara para enfrentar este domingo a San Telmo en la Isla Maciel, con la tranquilidad de haber asegurado la permanencia en la Primera Nacional, pero con la necesidad de recuperarse tras la derrota como local en la última jornada.Una de las dudas principales para este encuentro es la presencia del defensor Matías Sánchez, quien arrastra una molestia física.

Lo más visto
4616-turismo-durante-el-milagro-en-salta

Milagro Salteño: Cronograma de las peregrinaciones

Sociedad11/09/2025

Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail