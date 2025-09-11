Gimnasia y Tiro espera por la recuperación de Matías Birge de cara al duelo con Arsenal

El equipo de Tete Quiroz se prepara con la expectativa de hacerse fuerte en casa, donde ha conseguido sus mejores resultados, pero también con una preocupación: la condición física del volante Matías Birge.

El mediocampista arrastra una molestia de la lesion cronica en su hombro que lo mantiene en duda para el choque del fin de semana. Su recuperación es seguida de cerca por el cuerpo técnico, ya que se trata de una pieza fundamental en la mitad de la cancha, tanto en la recuperación como en la generación de juego.

Por su parte, Arsenal llegará a Salta con la necesidad de sumar, tras una campaña irregular que lo mantiene expectante en la pelea por meterse en la zona de clasificación.

El último antecedente entre ambos terminó 0 a 0 en Sarandí, en un partido recordado por la gran actuación del arquero albo, Federico Abadía, quien atajó un penal en los minutos finales.

Con la localía como respaldo, el “Albo” buscará volver a la victoria y seguir escalando en la tabla, aunque gran parte de su esquema dependerá de si Birge puede estar desde el arranque o no.