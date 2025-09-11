Copa Davis: quedaron definidos los cruces de la serie entre Argentina y Países Bajos

Argentina tendrá acción este fin de semana en las Qualifiers de Copa Davis en busca de un lugar en las Finales del certamen. En esta ronda, el equipo capitaneado por Javier Frana enfrentará a Países Bajos procurando hacerse de ese boleto hacia la instancia definitoria que se disputará en noviembre, en Bolonia.

En esta fase, Argentina tendrá la difícil parada ante Países Bajos y la contienda tendrá lugar este 12 y 13 de septiembre, al mejor de cinco partidos (cuatro singles y un dobles) que se definirán al mejor de cinco sets. El país ganador avanzará a la Final 8, donde Italia es el único clasificado por ser el último campeón.

Los cruces definidos entre Argentina y Países Bajos

El sorteo de esta fase de Copa Davis se realizó esta mañana y quedaron definidos los enfrentamientos entre argentinos y neerlandeses. Tomás Etcheverry (64 del mundo, le ganó la pulseada como segundo singlista a Francisco Comesaña) abrirá la serie ante Jesper De Jong (79 del mundo), para que luego Francisco Cerúndolo (21) se enfrente a Botic Van de Zandschulp (82 del mundo).

En dobles, el reciente campeón de Us Open, Horacio Zeballos (junto a Granollers) hará dúo con Andrés Molteni para enfrentarse en la mañana de sábado a la dupla Sander Arends/Sem Verbeek. Luego, será turno nuevamente de los singles pero con rivales invertidos (Etcheverry irá con Van de Zandschulp y Cerúndolo con De Jong).