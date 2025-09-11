Central Norte se prepara para enfrentar este domingo a San Telmo en la Isla Maciel, con la tranquilidad de haber asegurado la permanencia en la Primera Nacional, pero con la necesidad de recuperarse tras la derrota como local en la última jornada.Una de las dudas principales para este encuentro es la presencia del defensor Matías Sánchez, quien arrastra una molestia física.
Copa Davis: quedaron definidos los cruces de la serie entre Argentina y Países Bajos
La serie de Qualifiers de Copa Davis entre argentinos y neerlandeses tendrá lugar este fin de semana en Groningen.Deportes11/09/2025
Argentina tendrá acción este fin de semana en las Qualifiers de Copa Davis en busca de un lugar en las Finales del certamen. En esta ronda, el equipo capitaneado por Javier Frana enfrentará a Países Bajos procurando hacerse de ese boleto hacia la instancia definitoria que se disputará en noviembre, en Bolonia.
En esta fase, Argentina tendrá la difícil parada ante Países Bajos y la contienda tendrá lugar este 12 y 13 de septiembre, al mejor de cinco partidos (cuatro singles y un dobles) que se definirán al mejor de cinco sets. El país ganador avanzará a la Final 8, donde Italia es el único clasificado por ser el último campeón.
Los cruces definidos entre Argentina y Países Bajos
El sorteo de esta fase de Copa Davis se realizó esta mañana y quedaron definidos los enfrentamientos entre argentinos y neerlandeses. Tomás Etcheverry (64 del mundo, le ganó la pulseada como segundo singlista a Francisco Comesaña) abrirá la serie ante Jesper De Jong (79 del mundo), para que luego Francisco Cerúndolo (21) se enfrente a Botic Van de Zandschulp (82 del mundo).
En dobles, el reciente campeón de Us Open, Horacio Zeballos (junto a Granollers) hará dúo con Andrés Molteni para enfrentarse en la mañana de sábado a la dupla Sander Arends/Sem Verbeek. Luego, será turno nuevamente de los singles pero con rivales invertidos (Etcheverry irá con Van de Zandschulp y Cerúndolo con De Jong).
Gimnasia y Tiro espera por la recuperación de Matías Birge de cara al duelo con ArsenalDeportes11/09/2025
El "Albo" ya vive lo que será el trascendental encuentro del próximo sábado a las 21:30 en el Gigante del Norte, cuando reciba a Arsenal de Sarandí por una nueva fecha de la Primera Nacional.
El Santo salteño jugará este viernes desde las 22 hs un partido decisivo por la última fecha del Nonagonal del Torneo Federal A. Con la ilusión intacta, el equipo necesita sumar para cerrar de la mejor manera esta fase y seguir soñando con el ascenso.
Los médicos le recomendaron a Russo no viajar a Rosario, pero el técnico lo definirá en los próximos díasDeportes11/09/2025
El DT de 69 años quiere volver al Gigante de Arroyito y no perderse un partido especial ante Central.
Racing y Vélez acordaron jugar la serie de la Copa Libertadores sin público visitanteDeportes11/09/2025
Los equipos que se enfrentarán en los cuartos de final del máximo torneo continental anunciaron que jugarán solo con hinchas locales. Esto se produce luego de los violentos incidentes registrados en el encuentro entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.
La "Vinotinto" perdió ante Colombia como local y no logró alcanzar el sueño mundialista. Horas después de la derrota, se confirmó el final del ciclo del coordinador en el seleccionado sudamericano.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Quintela anunció un “Previaje interno” para impulsar el turismo en La Rioja
El mandatario riojano adelantó que se pondrá en marcha un programa de beneficios para quienes visiten la provincia, similar al plan nacional Previaje.