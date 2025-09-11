Juventud Antoniana, a todo o nada en la última fecha del Nonagonal

El encuentro será clave, ya que Juventud llega con la presión de obtener un buen resultado tras una campaña con altibajos, pero en la que supo sostenerse gracias a su fortaleza en el Martearena y al apoyo constante de su gente.

La definición del grupo mantiene en vilo a hinchas y jugadores, ya que los puntos en juego ordenarán la tabla y marcarán el rumbo del Santo en la siguiente instancia.

El “Santo” llega con 8 puntos y necesita no solo ganar su partido, sino también que sucedan resultados ajenos: que Sarmiento de La Banda no gane y que Gimnasia (Chivilcoy) pierda, para poder clasificarse entre los cuatro de la zona y acceder a la Tercera Fase.

Si gana Juventud Antoniana y se cumplen los otros resultados, se mete entre los cuatro primeros y seguirá en carrera por el ascenso directo o, al menos, la posibilidad de jugar en el reducido. Defrentesalta

Si no gana o alguno de los resultados externos se da al revés, deberá contentarse con la Revalida.