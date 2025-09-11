La Federación Venezolana de Fútbol anunció el despido de Fernando Batista

La "Vinotinto" perdió ante Colombia como local y no logró alcanzar el sueño mundialista. Horas después de la derrota, se confirmó el final del ciclo del coordinador en el seleccionado sudamericano.

Venezuela cayó 6 a 3 ante Colombia en la fecha final de las Eliminatorias Sudamericanas, y cerró en el octavo lugar de la tabla su campaña rumbo al Mundial 2026. Luego de que se esfumase su sueño mundialista, la Federación Venezolana de Fútbol informó el cese de Fernando Batista.

A través de sus redes sociales, el máximo ente del país se expresó a horas de la derrota en el Estadio Monumental de Maturín la finalización del vínculo con el ex entrenador de la Selección Argentina Sub-20 y Olímpica y con todo su cuerpo técnico.

“La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo” marcó la federación que pese a reconocer el “esfuerzo y la entrega mostrados” describió la necesidad por un “cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación”.

