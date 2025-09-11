Padre desentendido, tío obligado: cuando los padres no cumplen, la justicia busca alternativas

Una niña de 12 años que vivía únicamente con su madre recibió un fallo judicial que ordena a su tío paterno aportar alimentos provisorios, luego de que el padre se mostrara totalmente desentendido y los abuelos carecieran de recursos, según explicó el abogado Napoleón Gambetta.

La menor dependía exclusivamente de su madre para la escolaridad, las actividades deportivas y la manutención diaria. Ante la falta de colaboración del progenitor, la madre inició una demanda para obtener la cuota alimentaria correspondiente.

Inicialmente, el tribunal rechazó la extensión de la obligación hacia los familiares colaterales, como el tío, argumentando que el artículo 537 del Código Civil y Comercial no contempla a los tíos como responsables directos. Sin embargo, la falta de recursos del padre y la imposibilidad de los abuelos llevaron al juez a aplicar el principio del interés superior del niño.

“Si hay alguna razón por la cual se vea vulnerable el interés superior del niño y no pueda subsistir, se puede acudir a algún otro pariente. En este caso, se terminó condenando al tío a aportar alimentos provisorios mientras dure el proceso”, explicó Gambetta.

El abogado destacó que este tipo de fallos refleja la necesidad de garantizar que los menores tengan acceso a recursos básicos, incluso cuando los responsables directos carecen de ingresos. La medida permite asegurar que la niña pueda continuar recibiendo su sustento mientras se resuelve la sentencia definitiva.