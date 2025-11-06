Causa Cuadernos: el presidente de la UIF dijo que nunca vio "tantos elementos probatorios" en un juicio

Paul Starc destacó el trabajo de la Justicia y aseguró que la causa cuenta con una cantidad inédita de pruebas y declaraciones que respaldan los dichos del chofer Oscar Centeno.

Sociedad06/11/2025

El presidente de la Unidad Información Financiera (UIF), Paul Starc, dijo en el inicio del juicio por los Cuadernos de las coimas que "nunca hubo un juicio de esta magnitud con tantos elementos probatorios" y destacó el "gran trabajo por parte de la Justicia" en la Causa Cuadernos.

cristina-de-vido-y-jose-lopez-involucrados-en-la-causa-foto-telam-YWM5VSBMPJEX7PCOWPVT6OB6PQComenzó el juicio por la Causa Cuadernos: CFK y más de 70 acusados ante el Tribunal

Starc, titular del organismo cuyo objetivo es la prevención del lavado de activos, planteó en declaraciones a Radio Mitre: "Llevo más de 30 años como fiscal, nunca vi tantos elementos probatorios, tantas declaraciones, tantos datos que acompañen y corroboren los dichos de Oscar Centeno y los cuadernos. Es lindo que podamos tener un juicio oral con todos esos elementos".

Con información de TN

