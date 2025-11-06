La feria “Luna Llena de Mancias” regresa este sábado a plaza España

"Marita Verón está viva en Paraguay": la angustiosa pista que recibió Susana TrimarcoSociedad06/11/2025
La madre de la joven desaparecida hace 23 años recibió información sobre su posible paradero y activó la investigación inmediata.
La Municipalidad de Salta invita a disfrutar de una nueva edición del tradicional encuentro de tarot, reiki, yoga y oráculos. Habrá talleres, danzas, productos artesanales y patio de comidas desde las 15 hasta las 23.Sociedad06/11/2025
La Municipalidad de Salta invita a salteños y turistas a disfrutar de la XXVIII edición de “Luna Llena de Mancias, Oráculos y Feria Holística”, que tendrá lugar el sábado 8 de noviembre, de 15 a 23 horas, en plaza España.
La propuesta busca reunir y dar a conocer el trabajo de quienes se dedican a prácticas como tarot, runas y péndulos, además de promover a artesanos que elaboran productos vinculados a la temática holística, como velas, sahumerios, cascadas aromáticas, veladores y otros artículos afines.
Se trata de la única feria de este tipo en la ciudad, reconocida de interés municipal por la Resolución N° 607 del Concejo Deliberante (octubre 2024).
Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de diversas actividades, talleres, productos y servicios relacionados con el bienestar y lo espiritual. También habrá foodtrucks y patio de comidas.
El cronograma incluye:
*15 hs: Reiki libre – Alianza Argentina de Maestros de Reiki
*17 hs: Yoga para infancias, a cargo de la instructora María Griselda Vaca
*20 hs: Danzas circulares, junto a Adriana Ortega
*21 hs: Charla “El Plan Cósmico Humano”, por José Luis Araya de Thoth, de la Escuela del Ser Humano
La madre de la joven desaparecida hace 23 años recibió información sobre su posible paradero y activó la investigación inmediata.
Paul Starc destacó el trabajo de la Justicia y aseguró que la causa cuenta con una cantidad inédita de pruebas y declaraciones que respaldan los dichos del chofer Oscar Centeno.
La Justicia comprobó que la operación se hizo con un número de WhatsApp ajeno al titular. El Dr. Napoleón Gambetta analizó la importancia de verificar la identidad en las operaciones digitales.
El CEO de la compañía en Argentina advirtió que el avance de las plataformas chinas pone en riesgo miles de empleos y reclamó un marco regulatorio igual para todos.
El director local llamó "tonta" a Miss México, Fátima Bosch, desatando una guerra legal con la organización central (MUO).
El dirigente de 48 años perdió la vida en un accidente de tránsito en la Autovía 2. El club suspendió todas sus actividades y expresó su profundo pesar por la pérdida de una figura histórica.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El físico británico había alertado sobre los riesgos de contactar civilizaciones extraterrestres. Astrónomos aseguran que el cometa no representa peligro, aunque su origen sigue generando debate.
La Corte Suprema de Justicia desestimó la acción de amparo presentada por la Comunidad Toba de Nam Qom que exigía la consulta previa por la instalación de la Planta de Dióxido de Uranio de Dioxitek.
El dirigente de 48 años perdió la vida en un accidente de tránsito en la Autovía 2. El club suspendió todas sus actividades y expresó su profundo pesar por la pérdida de una figura histórica.
Diversos avisos publicados buscan profesionales con experiencia en segmentos como mercados, análisis de datos y áreas técnicas para trabajo presencial en la capital neuquina.