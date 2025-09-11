Nicolás Otamendi no podrá jugar en el debut en la Copa del Mundo

Las Eliminatorias Sudamericanas terminaron. En suelo ecuatoriano, la Selección Argentina cayó por la mínima frente a la “Tri” en una adversa noche en la que Nicolás Otamendi vio la roja directa por cortar una jugada en ataque del local en los pies de Enner Valencia.

Horas después, se confirmó que la tarjeta que Wilmar Roldán le mostró al zaguero de 37 años deja al futbolista sin posibilidad de estar en el debut mundialista ya que este ese el próximo encuentro por los puntos de la “Albiceleste” y tiró por borda la expectativa de una posible amnistía por parte de los organismos internacionales.

A su vez, al ser una expulsión directa y no una doble amonestación, Otamendi se expone a una sanción más amplia que podría marginarlo para más partidos en la cita mundialista del próximo junio en Norteamérica.