La "Vinotinto" perdió ante Colombia como local y no logró alcanzar el sueño mundialista. Horas después de la derrota, se confirmó el final del ciclo del coordinador en el seleccionado sudamericano.
Nicolás Otamendi no podrá jugar en el debut en la Copa del Mundo
La derrota de la Argentina frente a Ecuador en Guayaquil dejó como saldo negativo extra la roja del defensor del Benfica. El referente en la defensa finalmente no estará disponible en el primer compromiso de la "Albiceleste" en el Mundial.Deportes11/09/2025
Las Eliminatorias Sudamericanas terminaron. En suelo ecuatoriano, la Selección Argentina cayó por la mínima frente a la “Tri” en una adversa noche en la que Nicolás Otamendi vio la roja directa por cortar una jugada en ataque del local en los pies de Enner Valencia.
Horas después, se confirmó que la tarjeta que Wilmar Roldán le mostró al zaguero de 37 años deja al futbolista sin posibilidad de estar en el debut mundialista ya que este ese el próximo encuentro por los puntos de la “Albiceleste” y tiró por borda la expectativa de una posible amnistía por parte de los organismos internacionales.
A su vez, al ser una expulsión directa y no una doble amonestación, Otamendi se expone a una sanción más amplia que podría marginarlo para más partidos en la cita mundialista del próximo junio en Norteamérica.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
En el cierre de las Eliminatorias, Argentina no tuvo un buen partido y perdió ante Ecuador como visitanteDeportes10/09/2025
El equipo de Lionel Scaloni cayó por 1 a 0. El gol fue obra de Enner Valencia, de penal. Nicolás Otamendi fue expulsado en el primer tiempo.
